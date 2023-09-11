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В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток

В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток - РИА Новости, 11.09.2023

В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток

Погрузка на сети РЖД в восточном направлении продолжает бить рекорды в 2023 году: за восемь месяцев она выросла на 5,6%, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:41

2023-09-11T04:41

2023-09-11T04:41

экономика

китай

владивосток

олег белозеров

ржд

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Погрузка на сети РЖД в восточном направлении продолжает бить рекорды в 2023 году: за восемь месяцев она выросла на 5,6%, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. По его словам, в январе-августе текущего года рост внутрироссийских перевозок составил 0,6%, на экспорт - 0,7%. "При этом погрузка на восток бьёт опять все рекорды - плюс 5,6% к прошлому году", - сообщил Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России". Рост контейнерных перевозок по всем направлениям за данный период составил 13%. "Экспорт на восток в целом увеличен на 8%", - продолжил глава РЖД. Перевозки через погранпереходы с Китаем увеличились почти на 30%. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, китай, владивосток, олег белозеров, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023