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В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток - РИА Новости, 11.09.2023
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04:41 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/rzhd-1895444879.html
В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток
В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток - РИА Новости, 11.09.2023
В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток
Погрузка на сети РЖД в восточном направлении продолжает бить рекорды в 2023 году: за восемь месяцев она выросла на 5,6%, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:41
2023-09-11T04:41
экономика
китай
владивосток
олег белозеров
ржд
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Погрузка на сети РЖД в восточном направлении продолжает бить рекорды в 2023 году: за восемь месяцев она выросла на 5,6%, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. По его словам, в январе-августе текущего года рост внутрироссийских перевозок составил 0,6%, на экспорт - 0,7%. "При этом погрузка на восток бьёт опять все рекорды - плюс 5,6% к прошлому году", - сообщил Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России". Рост контейнерных перевозок по всем направлениям за данный период составил 13%. "Экспорт на восток в целом увеличен на 8%", - продолжил глава РЖД. Перевозки через погранпереходы с Китаем увеличились почти на 30%. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, китай, владивосток, олег белозеров, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Китай, Владивосток, Олег Белозеров, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток

Белозеров: погрузка на сети РЖД на восток бьет рекорды, рост за 8 месяцев 5,6%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВагоны контейнерного поезда
Вагоны контейнерного поезда - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вагоны контейнерного поезда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Погрузка на сети РЖД в восточном направлении продолжает бить рекорды в 2023 году: за восемь месяцев она выросла на 5,6%, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
«
По его словам, в январе-августе текущего года рост внутрироссийских перевозок составил 0,6%, на экспорт - 0,7%. "При этом погрузка на восток бьёт опять все рекорды - плюс 5,6% к прошлому году", - сообщил Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России".
Рост контейнерных перевозок по всем направлениям за данный период составил 13%.
"Экспорт на восток в целом увеличен на 8%", - продолжил глава РЖД.
Перевозки через погранпереходы с Китаем увеличились почти на 30%.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Генеральный директор – председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозёров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ЭкономикаКитайВладивостокОлег БелозеровРЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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