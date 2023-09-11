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Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье - РИА Новости, 11.09.2023
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15:38 11.09.2023 (обновлено: 15:45 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ruda-1895603159.html
Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье
Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье - РИА Новости, 11.09.2023
Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил модернизированный комплекс по добыче и переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:38
2023-09-11T15:45
экономика
амурская область
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил модернизированный комплекс по добыче и переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье. В Амурской области на территории опережающего развития "Амурская" с использованием механизмов государственной поддержки компанией "Байкало-Амурская горнорудная корпорация" восстановлено и модернизировано предприятие по добыче и переработке титаномагнетитовых руд Куранхского месторождения. Ильменитовый концентрат является стратегически важным сырьём - из него получают металлический титан, который применяется в авиационной и двигателестроительной промышленности, медицинской отрасли (изготовление эндопротезов), судостроении и производстве оборудования для химической промышленности. Производство диоксида титана - важнейшего химического продукта, который используется в лакокрасочной, фармацевтической, пищевой и автомобильных промышленностях, также невозможно без ильменитового концентрата. В проект инвестированы 18 миллиардов рублей. Предприятие включает горный комплекс, карьеры, дробильно-сортировочный комплекс, обогатительную фабрику с железнодорожным погрузочно-разгрузочным узлом, имеющим непосредственный доступ к инфраструктуре БАМа, что позволяет доставлять продукцию потребителям сразу с комбината. Модернизированные мощности позволят выпускать 1 млн тонн в год железорудного концентрата и 300 тысяч тонн в год ильменитового концентрата. Созданы 1500 высококвалифицированных рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятии составляет 106,4 тысяч рублей.
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экономика, амурская область, владимир путин
Экономика, Амурская область, Владимир Путин
Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье

Путин запустил комплекс по переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил модернизированный комплекс по добыче и переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье.
В Амурской области на территории опережающего развития "Амурская" с использованием механизмов государственной поддержки компанией "Байкало-Амурская горнорудная корпорация" восстановлено и модернизировано предприятие по добыче и переработке титаномагнетитовых руд Куранхского месторождения.
Ильменитовый концентрат является стратегически важным сырьём - из него получают металлический титан, который применяется в авиационной и двигателестроительной промышленности, медицинской отрасли (изготовление эндопротезов), судостроении и производстве оборудования для химической промышленности. Производство диоксида титана - важнейшего химического продукта, который используется в лакокрасочной, фармацевтической, пищевой и автомобильных промышленностях, также невозможно без ильменитового концентрата.
В проект инвестированы 18 миллиардов рублей. Предприятие включает горный комплекс, карьеры, дробильно-сортировочный комплекс, обогатительную фабрику с железнодорожным погрузочно-разгрузочным узлом, имеющим непосредственный доступ к инфраструктуре БАМа, что позволяет доставлять продукцию потребителям сразу с комбината. Модернизированные мощности позволят выпускать 1 млн тонн в год железорудного концентрата и 300 тысяч тонн в год ильменитового концентрата. Созданы 1500 высококвалифицированных рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятии составляет 106,4 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье
Вчера, 15:41
 
ЭкономикаАмурская областьВладимир Путин
 
 
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