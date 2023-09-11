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Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
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12:30 11.09.2023 (обновлено: 13:08 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/rossiya-1895535787.html
Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле
Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:30
2023-09-11T13:08
россия
общество
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике."По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда. Потому что в основе очень многих процессов все равно лежит экономика", - сказал Песков в интервью РБК, отвечая на вопрос, стоит ли задача возвращать уехавших из РФ граждан, в том числе высококвалифицированных специалистов IT-отрасли.По его словам, экономика страны начала развиваться, и "в экономическом плане мы живем неплохо". "У нас, безусловно, есть трудности, есть проблемы, мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая ту недружественную атмосферу, в которой мы находимся, - я имею в виду то, что пытаются с нами делать страны коллективного Запада. Но несмотря на это, мы все-таки демонстрируем очень хорошие показатели", - добавил пресс-секретарь президента.При этом он отметил, что для тех, кто стал врагами России, вряд ли найдется место в стране. "Такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине", - сказал он.
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россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле

Песков: уехавшие когда-нибудь вернутся в Россию с учетом стабильности экономики

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике.
"По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда. Потому что в основе очень многих процессов все равно лежит экономика", - сказал Песков в интервью РБК, отвечая на вопрос, стоит ли задача возвращать уехавших из РФ граждан, в том числе высококвалифицированных специалистов IT-отрасли.
По его словам, экономика страны начала развиваться, и "в экономическом плане мы живем неплохо". "У нас, безусловно, есть трудности, есть проблемы, мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая ту недружественную атмосферу, в которой мы находимся, - я имею в виду то, что пытаются с нами делать страны коллективного Запада. Но несмотря на это, мы все-таки демонстрируем очень хорошие показатели", - добавил пресс-секретарь президента.
При этом он отметил, что для тех, кто стал врагами России, вряд ли найдется место в стране. "Такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине", - сказал он.
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