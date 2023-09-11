https://ria.ru/20230911/rossiya-1895535787.html

Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле

Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023

Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:30

2023-09-11T12:30

2023-09-11T13:08

россия

общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820111828_0:106:768:538_1920x0_80_0_0_4673866b5e289e0b461a1990633d5e8c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике."По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда. Потому что в основе очень многих процессов все равно лежит экономика", - сказал Песков в интервью РБК, отвечая на вопрос, стоит ли задача возвращать уехавших из РФ граждан, в том числе высококвалифицированных специалистов IT-отрасли.По его словам, экономика страны начала развиваться, и "в экономическом плане мы живем неплохо". "У нас, безусловно, есть трудности, есть проблемы, мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая ту недружественную атмосферу, в которой мы находимся, - я имею в виду то, что пытаются с нами делать страны коллективного Запада. Но несмотря на это, мы все-таки демонстрируем очень хорошие показатели", - добавил пресс-секретарь президента.При этом он отметил, что для тех, кто стал врагами России, вряд ли найдется место в стране. "Такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине", - сказал он.

https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, дмитрий песков