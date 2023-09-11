https://ria.ru/20230911/rody-1895489360.html

В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды

В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды - РИА Новости, 11.09.2023

В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды

Сотрудники полиции в Ленинградской области приняли у женщины экстренные роды и спасли новорожденного, который первоначально не подавал признаков жизни, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:47

2023-09-11T09:47

2023-09-11T09:49

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ленинградская область

тосненский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ленинградской области приняли у женщины экстренные роды и спасли новорожденного, который первоначально не подавал признаков жизни, сообщил в понедельник региональный главк МВД РФ. Как информирует ведомство, в четверг около четырех часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области на дороге стоит беременная женщина с кровотечением, у которой, предположительно, начались роды. На место происшествия прибыли сержант Иван Дмитриев и старший сержант Иван Миронов, также была вызвана скорая помощь. "Полицейскими было установлено, что у 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды и сержантом полиции Иваном Дмитриевым было принято решение об их экстренном принятии, так как промедление могло спровоцировать угрозу жизни и здоровью матери и ребенка. Полицейский надел перчатки и принял у женщины роды", - рассказали в ГУМВД. Как уточняется, родившийся мальчик сначала не подавал признаков жизни, но "благодаря умелым действиям сотрудников полиции ребенок задышал". Через 5 минут после родов мать и ребенок были благополучно переданы прибывшим медикам, заключают в полиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, тосненский район