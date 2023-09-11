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В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды - РИА Новости, 11.09.2023
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09:47 11.09.2023 (обновлено: 09:49 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/rody-1895489360.html
В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды
В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды - РИА Новости, 11.09.2023
В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды
Сотрудники полиции в Ленинградской области приняли у женщины экстренные роды и спасли новорожденного, который первоначально не подавал признаков жизни, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:47
2023-09-11T09:49
хорошие новости
происшествия
ленинградская область
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ленинградской области приняли у женщины экстренные роды и спасли новорожденного, который первоначально не подавал признаков жизни, сообщил в понедельник региональный главк МВД РФ. Как информирует ведомство, в четверг около четырех часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области на дороге стоит беременная женщина с кровотечением, у которой, предположительно, начались роды. На место происшествия прибыли сержант Иван Дмитриев и старший сержант Иван Миронов, также была вызвана скорая помощь. "Полицейскими было установлено, что у 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды и сержантом полиции Иваном Дмитриевым было принято решение об их экстренном принятии, так как промедление могло спровоцировать угрозу жизни и здоровью матери и ребенка. Полицейский надел перчатки и принял у женщины роды", - рассказали в ГУМВД. Как уточняется, родившийся мальчик сначала не подавал признаков жизни, но "благодаря умелым действиям сотрудников полиции ребенок задышал". Через 5 минут после родов мать и ребенок были благополучно переданы прибывшим медикам, заключают в полиции.
https://ria.ru/20230714/devochka-1884122443.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, тосненский район
Хорошие новости, Происшествия, Ленинградская область, Тосненский район
В Ленинградской области полицейские приняли экстренные роды

Полицейские в поселке Шапки приняли у женщины экстренные роды и спасли младенца

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ленинградской области приняли у женщины экстренные роды и спасли новорожденного, который первоначально не подавал признаков жизни, сообщил в понедельник региональный главк МВД РФ.
Как информирует ведомство, в четверг около четырех часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области на дороге стоит беременная женщина с кровотечением, у которой, предположительно, начались роды. На место происшествия прибыли сержант Иван Дмитриев и старший сержант Иван Миронов, также была вызвана скорая помощь.
«
"Полицейскими было установлено, что у 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды и сержантом полиции Иваном Дмитриевым было принято решение об их экстренном принятии, так как промедление могло спровоцировать угрозу жизни и здоровью матери и ребенка. Полицейский надел перчатки и принял у женщины роды", - рассказали в ГУМВД.
Как уточняется, родившийся мальчик сначала не подавал признаков жизни, но "благодаря умелым действиям сотрудников полиции ребенок задышал".
Через 5 минут после родов мать и ребенок были благополучно переданы прибывшим медикам, заключают в полиции.
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