https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html

Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС

Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС - РИА Новости, 11.09.2023

Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио побили рекорд продолжительности пребывания экипажа на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:45

2023-09-11T20:45

2023-09-11T20:45

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио побили рекорд продолжительности пребывания экипажа на Международной космической станции. "В 20.40.11 по московскому времени космонавты превысят достижение Петра Дуброва, который с апреля 2021 года по март 2022 года совершил полёт по программе МКС продолжительностью 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду", - сообщили журналистам ранее в пресс-службе "Роскосмоса". Первая годовая экспедиция на станции прошла в 2015-2016 годах. В ней участвовали российский космонавт Михаил Корниенко и американский астронавт Скотт Келли, они провели на МКС 340 дней. После этого новый рекорд Дубров установил вместе с американцем Марком Ванде Хаем. Они задержались на станции, потому что на корабле, на котором они прибыли, вернулся "киноэкипаж". Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, снимавшие на станции в течение 12 дней кадры для фильма "Вызов", заняли их места в корабле "Союз МС-18". Дуброва и Ванде Хая затем спустил на Землю "Союз МС-19", на котором прилетели Шипенко с Пересильд. Новые рекордсмены Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Изначально планировалось, что их экспедиция продлится 188 дней. Однако после разгерметизации системы охлаждения корабля в декабре 2022 года было решено отправить "Союз МС-23" в беспилотном варианте и вернуть экипаж на нём. Неисправный "Союз МС-22" спустился 28 марта с возвращаемым оборудованием, не таким чувствительным к повышенным температурам, как человек. Чтобы полностью воспользоваться ресурсом корабля "Союз МС-23", миссию Прокопьева, Петелина и Рубио было решено продлить ещё на несколько месяцев. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, изначально входившие в экипаж "Союза МС-23", но "уступившие" свой корабль предыдущему экипажу, также проведут на станции год. Они отправятся на МКС 15 сентября на "Союзе МС-24" вместе с американкой Лорал О"Хара. Она вернётся в марте 2024 года, а Кононенко, который уже четыре раза летал на МКС, станет первым в мире человеком, который проведёт в космосе более 1000 суток. В то же время первенство по самому долгому космическому полёту до сих пор принадлежит советскому и российскому космонавту Валерию Полякову, который в 1994-1995 годах провёл на станции "Мир" более 437 суток. На втором месте Сергей Авдеев, летавший на "Мире" более 379 дней в 1998-1999 годах. Третье место пока за Владимиром Титовым и Мусой Манаровым, они в 1987-1988 годах провели на "Мире" почти 366 суток.

https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html

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земля, космос - риа наука, юлия пересильд, роскосмос, в мире