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Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной - РИА Новости, 11.09.2023
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22:27 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/razgovor-1895691887.html
Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной
Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной - РИА Новости, 11.09.2023
Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал содержательной и полезной состоявшуюся в понедельник телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:27
2023-09-11T22:27
в мире
армения
турция
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
анкара (провинция)
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал содержательной и полезной состоявшуюся в понедельник телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Беседа была содержательной и полезной... Есть ряд тонкостей. Важно, чтобы по ним, по оценкам подходов была постоянная коммуникация", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян и Эрдоган обсудили по телефону армяно-турецкие отношения и региональные вопросы, "подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех региональных стран". "Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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армения
турция
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в мире, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, анкара (провинция)
В мире, Армения, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян, Анкара (провинция)
Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной

Пашинян назвал телефонную беседу с Эрдоганом содержательной и полезной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал содержательной и полезной состоявшуюся в понедельник телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Беседа была содержательной и полезной... Есть ряд тонкостей. Важно, чтобы по ним, по оценкам подходов была постоянная коммуникация", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
Ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян и Эрдоган обсудили по телефону армяно-турецкие отношения и региональные вопросы, "подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех региональных стран". "Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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В миреАрменияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНикол ПашинянАнкара (провинция)
 
 
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