https://ria.ru/20230911/razgovor-1895691887.html

Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной

Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной - РИА Новости, 11.09.2023

Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал содержательной и полезной состоявшуюся в понедельник телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T22:27

2023-09-11T22:27

2023-09-11T22:27

в мире

армения

турция

реджеп тайип эрдоган

никол пашинян

анкара (провинция)

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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал содержательной и полезной состоявшуюся в понедельник телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Беседа была содержательной и полезной... Есть ряд тонкостей. Важно, чтобы по ним, по оценкам подходов была постоянная коммуникация", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян и Эрдоган обсудили по телефону армяно-турецкие отношения и региональные вопросы, "подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех региональных стран". "Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895554701.html

армения

турция

анкара (провинция)

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в мире, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, анкара (провинция)