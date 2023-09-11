https://ria.ru/20230911/rabotino-1895464036.html

Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов

Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов - РИА Новости, 11.09.2023

Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов

Село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск "во второй Артемовск" (украинское название Бахмут), где уничтожаются наиболее боеспособные РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:26

2023-09-11T07:26

2023-09-11T07:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск "во второй Артемовск" (украинское название Бахмут), где уничтожаются наиболее боеспособные украинские подразделения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоандреевки, севернее Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. "По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск (Бахмут). На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Наступали - веселились, проиграли - прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на ореховском направлении Запорожского фронта. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы", - сказал Рогов. По его словам, основные бои в Запорожской области сейчас проходят на линии Работино-Вербовое. "Там идут попытки прорваться, но они пресекаются нашей артиллерией, фронтовой авиацией, нашими военными в близком бою. Наши ребята удерживают свои позиции. Бои за Работино продолжаются. Только за минувшую неделю нацисты свыше 40 раз предприняли попытки прорыва на этом участке. В среднем по 6-7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895325169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

запорожская область, россия, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато