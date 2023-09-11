Рейтинг@Mail.ru
Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/rabotino-1895464036.html
Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов
Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов - РИА Новости, 11.09.2023
Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов
Село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск "во второй Артемовск" (украинское название Бахмут), где уничтожаются наиболее боеспособные РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:26
2023-09-11T07:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f6d21a0be216581475532be95365e21f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск "во второй Артемовск" (украинское название Бахмут), где уничтожаются наиболее боеспособные украинские подразделения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоандреевки, севернее Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. "По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск (Бахмут). На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Наступали - веселились, проиграли - прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на ореховском направлении Запорожского фронта. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы", - сказал Рогов. По его словам, основные бои в Запорожской области сейчас проходят на линии Работино-Вербовое. "Там идут попытки прорваться, но они пресекаются нашей артиллерией, фронтовой авиацией, нашими военными в близком бою. Наши ребята удерживают свои позиции. Бои за Работино продолжаются. Только за минувшую неделю нацисты свыше 40 раз предприняли попытки прорыва на этом участке. В среднем по 6-7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895325169.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов

Рогов заявил, что село Работино превращается для ВСУ во второй Артемовск

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск "во второй Артемовск" (украинское название Бахмут), где уничтожаются наиболее боеспособные украинские подразделения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоандреевки, севернее Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
«
"По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск (Бахмут). На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Наступали - веселились, проиграли - прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на ореховском направлении Запорожского фронта. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы", - сказал Рогов.
По его словам, основные бои в Запорожской области сейчас проходят на линии Работино-Вербовое.
"Там идут попытки прорваться, но они пресекаются нашей артиллерией, фронтовой авиацией, нашими военными в близком бою. Наши ребята удерживают свои позиции. Бои за Работино продолжаются. Только за минувшую неделю нацисты свыше 40 раз предприняли попытки прорыва на этом участке. В среднем по 6-7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону", - сказал Рогов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала