https://ria.ru/20230911/putin-1895531433.html

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Владимир Путин приехал во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:11

2023-09-11T12:11

2023-09-11T14:06

владивосток

вэф-2023

владимир путин

россия

дальний восток

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.По данным пресс-службы Кремля, в понедельник президенту представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока.Далее Путин по видеосвязи проведет совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о строительстве культурно-образовательных кластеров в России.У президента также запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.Во вторник, 12 сентября, Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ. Главным иностранным гостем будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что у Путина также запланирована встреча с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином.В завершение программы во Владивостоке глава государства пообщается с модераторами ключевых сессий форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/vef-1895507008.html

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владивосток, вэф-2023, владимир путин, россия, дальний восток, олег кожемяко