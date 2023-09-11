https://ria.ru/20230911/prigovor-1895614140.html

Апелляционный суд оценит законность приговора Навальному

Апелляционный суд оценит законность приговора Навальному - РИА Новости, 11.09.2023

Апелляционный суд оценит законность приговора Навальному

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 26 сентября рассмотрит жалобу на приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии по делу об экстремизме,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:25

2023-09-11T16:25

2023-09-11T16:25

происшествия

владимирская область

москва

алексей навальный

игнат артеменко

московский городской суд

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 26 сентября рассмотрит жалобу на приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии по делу об экстремизме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 сентября в 14.00", - сказали в суде, отметив, что участвовать в заседании Навальный будет по видеосвязи из колонии. Ранее Мосгорсуд рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима. Ещё один фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального, которому вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Он получил 8 дет колонии. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20230911/navalnyy-1895543423.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владимирская область, москва, алексей навальный, игнат артеменко, московский городской суд