Число представителей малого и среднего бизнеса в ДФО выросло до 300 тысяч
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧлен совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) к середине июля этого года достигло 298 тысяч, увеличившись за год на 2%, сообщил в ходе ВЭФ-2023 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Среди всех регионов ДФО в двух, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе, темпы прироста численности малого и среднего бизнеса за год оказались выше среднероссийского (5% и 4,8% соответственно). В Топ-5 субъектов ДФО по этому показателю также вошли Республика Саха (Якутия) — 4,1%, Амурская область — 3,7% и Приморский край — 3,1%.
Отличительной чертой Дальневосточного федерального округа является повышенная "продолжительность жизни" субъектов МСП. Если по стране средний возраст бизнеса составляет 7,6 года (без учета новых территорий), то в ДФО этот показатель равняется 8,1 года. При этом, например, в Камчатском крае МСП-компании имеют самую большую среднюю продолжительность жизни среди всех регионов России, 9,2 года, указал глава КМСП.
Исаевич добавил, что в ряде регионов ДФО есть отрасли, занимающие в общем количестве малых и средних предприятий заметно большую долю по сравнению со средними показателями по стране. В частности, доля компаний в индустрии гостеприимства (гостиницы и общественное питание) в Республике Бурятия, Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 1,5 раза больше, чем в целом по России. Кроме того, в добывающей отрасли во всех регионах ДФО доля МСП-компаний выше среднего уровня по стране.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.