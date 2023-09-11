https://ria.ru/20230911/plita-1895606661.html

Фотограф из Новосибирска погибла в Дагестане из-за падения бетонной стены

Фотограф из Новосибирска погибла в Дагестане из-за падения бетонной стены - РИА Новости, 11.09.2023

Фотограф из Новосибирска погибла в Дагестане из-за падения бетонной стены

Фотограф из Новосибирска погибла из-за падения бетонной стены в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана, пострадал ее коллега из Великих Лук Псковской области, РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:50

2023-09-11T15:50

2023-09-11T15:50

происшествия

буйнакский район

республика дагестан

мвд по республике дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Фотограф из Новосибирска погибла из-за падения бетонной стены в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана, пострадал ее коллега из Великих Лук Псковской области, сообщает МВД Дагестана. Днем в понедельник в МЧС региона информировали, что один человек погиб, один пострадал в результате падения бетонной плиты в районе Чиркейской ГЭС. "По предварительной информации, в результате падения сооружения высотой 5,5 метра, построенного для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новосибирска. 26-летний житель города Великие Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Известно, что погибшая и пострадавший - фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад", - говорится в сообщении. По данным минздрава Дагестана, пострадавший проходит обследование в Буйнакской ЦГБ. "Состояние его средней степени тяжести, в результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. В стационаре мужчине 1997 года рождения выполняется весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий", - отмечает региональный минздрав.

https://ria.ru/20230910/dtp-1895316307.html

буйнакский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, буйнакский район, республика дагестан, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)