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Фотограф из Новосибирска погибла в Дагестане из-за падения бетонной стены
Фотограф из Новосибирска погибла в Дагестане из-за падения бетонной стены - РИА Новости, 11.09.2023
Фотограф из Новосибирска погибла в Дагестане из-за падения бетонной стены
Фотограф из Новосибирска погибла из-за падения бетонной стены в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана, пострадал ее коллега из Великих Лук Псковской области, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:50
2023-09-11T15:50
2023-09-11T15:50
происшествия
буйнакский район
республика дагестан
мвд по республике дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Фотограф из Новосибирска погибла из-за падения бетонной стены в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана, пострадал ее коллега из Великих Лук Псковской области, сообщает МВД Дагестана. Днем в понедельник в МЧС региона информировали, что один человек погиб, один пострадал в результате падения бетонной плиты в районе Чиркейской ГЭС. "По предварительной информации, в результате падения сооружения высотой 5,5 метра, построенного для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новосибирска. 26-летний житель города Великие Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Известно, что погибшая и пострадавший - фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад", - говорится в сообщении. По данным минздрава Дагестана, пострадавший проходит обследование в Буйнакской ЦГБ. "Состояние его средней степени тяжести, в результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. В стационаре мужчине 1997 года рождения выполняется весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий", - отмечает региональный минздрав.
https://ria.ru/20230910/dtp-1895316307.html
буйнакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, буйнакский район, республика дагестан, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Буйнакский район, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Фотограф из Новосибирска погибла в Дагестане из-за падения бетонной стены
В Дагестане из-за падения плиты погибла 23-летняя жительница Новосибирска