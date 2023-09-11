https://ria.ru/20230911/peterburg-1895624796.html
Беглов: Санкт-Петербург планирует открыть торговый дом в Туркмении
Беглов: Санкт-Петербург планирует открыть торговый дом в Туркмении - РИА Новости, 11.09.2023
Беглов: Санкт-Петербург планирует открыть торговый дом в Туркмении
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:00
2023-09-11T17:00
2023-09-11T17:00
санкт-петербург
туркмения
ленинград
александр беглов
рашид мередов
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе открытие торговых домов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В рамках официального визита делегации из Санкт-Петербурга в Туркменистан состоялась встреча губернатора Александра Беглова с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество. "Правительство Санкт-Петербурга высоко ценит партнёрские связи с Туркменистаном. Их развитие остается одним из приоритетов нашей внешнеэкономической и международной деятельности", – сказал Беглов на встрече. Он отметил, что отношения между Петербургом и Туркменистаном вышли на принципиально новый уровень проектного взаимодействия и взаимного доверия. По словам губернатора, торгово-экономическое сотрудничество между Петербургом и Туркменистаном обладает колоссальным потенциалом, но нужны новые шаги для его совместной реализации. "Одним из перспективных проектов может стать открытие Торгового дома Санкт Петербурга в Туркменистане и Торгового дома Туркменистана в Санкт Петербурге. Город готов организовать работу с местными торговыми сетями для продвижения туркменской продукции на свой рынок", - отмечается в сообщении. В ходе встречи также обсуждался вопрос организации Петербургско-Туркменского бизнес-форума. Договоренность о его проведении была достигнута в рамках неформальной встречи лидеров стран СНГ в октябре 2022 года. "Нам необходимо определить даты проведения форума, а мы со своей стороны готовы приступить к его организации", - сказал Беглов. Он также отметил, что в Петербурге высоко ценят бережное отношение Туркменистана к памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. "Здесь у нас единые подходы. Мы вместе противостоим попыткам фальсификации истории. Готовы поддерживать общественность в совместных проектах. Мы с глубоким уважением относимся ко всему туркменскому народу, вставшему на защиту нашего Отечества. На Пискаревском кладбище в 2006 году была установлена мемориальная плита в память о героях-туркменистанцах, защищавших Ленинград", - отметил Беглов. Губернатор Петербурга пригласил Мередова принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в 2024 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, туркмения, ленинград, александр беглов, рашид мередов, снг
Санкт-Петербург, Туркмения, Ленинград, Александр Беглов, Рашид Мередов, СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе открытие торговых домов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В рамках официального визита делегации из Санкт-Петербурга в Туркменистан состоялась встреча губернатора Александра Беглова с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.
«
"Правительство Санкт-Петербурга высоко ценит партнёрские связи с Туркменистаном. Их развитие остается одним из приоритетов нашей внешнеэкономической и международной деятельности", – сказал Беглов на встрече.
Он отметил, что отношения между Петербургом и Туркменистаном вышли на принципиально новый уровень проектного взаимодействия и взаимного доверия.
По словам губернатора, торгово-экономическое сотрудничество между Петербургом и Туркменистаном обладает колоссальным потенциалом, но нужны новые шаги для его совместной реализации.
«
"Одним из перспективных проектов может стать открытие Торгового дома Санкт Петербурга в Туркменистане и Торгового дома Туркменистана в Санкт Петербурге. Город готов организовать работу с местными торговыми сетями для продвижения туркменской продукции на свой рынок", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи также обсуждался вопрос организации Петербургско-Туркменского бизнес-форума. Договоренность о его проведении была достигнута в рамках неформальной встречи лидеров стран СНГ в октябре 2022 года. "Нам необходимо определить даты проведения форума, а мы со своей стороны готовы приступить к его организации", - сказал Беглов.
Он также отметил, что в Петербурге высоко ценят бережное отношение Туркменистана к памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.
«
"Здесь у нас единые подходы. Мы вместе противостоим попыткам фальсификации истории. Готовы поддерживать общественность в совместных проектах. Мы с глубоким уважением относимся ко всему туркменскому народу, вставшему на защиту нашего Отечества. На Пискаревском кладбище в 2006 году была установлена мемориальная плита в память о героях-туркменистанцах, защищавших Ленинград", - отметил Беглов.
Губернатор Петербурга пригласил Мередова принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в 2024 году.