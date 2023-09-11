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Анкара отложила визит Эрдогана в Ирак, сообщили СМИ

Анкара отложила визит Эрдогана в Ирак, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2023

Анкара отложила визит Эрдогана в Ирак, сообщили СМИ

Турецкая сторона отложила на неопределенное время визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, который планировался еще в августе, сообщило агентство РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T23:49

2023-09-11T23:49

2023-09-11T23:49

в мире

ирак

турция

багдад (город)

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

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ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Турецкая сторона отложила на неопределенное время визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, который планировался еще в августе, сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источник в правительстве Ирака. "Причина отсрочки визита Эрдогана связана с отсутствием договоренности по ряду тем переговоров между иракской и турецкой сторонами. Турецкая сторона хочет, чтобы визит был сосредоточен исключительно на обсуждении присутствия Курдской рабочей партии (РПК) в Ираке и торговле, не затрагивая вопросы, связанные с распределением водных ресурсов, а также реэкспортом нефти из Иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан. Именно поэтому визит был отложен", - отметил источник. В марте премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани совершил официальный визит в Турцию, во время которого обсуждался ряд вопросов, включая безопасность границ, взаимное разведывательное сотрудничество и обмен информацией, а также тема водных и энергетических ресурсов. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан нанес визит в Ирак в прошлом месяце. Турция прекратила экспорт нефти из Курдистана в Ираке в конце марта после решения Международного суда, предписывающего Анкаре выплатить Багдаду 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за экспорт без его разрешения в период с 2014 по 2018 годы. В апреле Ирак подал запрос в федеральный суд США с просьбой привести в исполнение вынесенное судом решение. В ответ на это правительство Турции в качестве условия возобновления экспорта нефти потребовало от Багдада отказаться от требуемой компенсации, Анкара также подала иск против Багдада, требуя компенсацию в размере более 900 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

https://ria.ru/20230805/erdogan-1888317262.html

ирак

турция

багдад (город)

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в мире, ирак, турция, багдад (город), реджеп тайип эрдоган, хакан фидан