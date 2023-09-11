https://ria.ru/20230911/pedagog-1895684896.html

Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно

Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно - РИА Новости, 11.09.2023

Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в России нехватка учителей, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:10

2023-09-11T21:10

2023-09-11T21:10

год педагога и наставника

общество

александр бугаев

вэф-2023

образование

образование - общество

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878884701_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_c68f859079164b3c51de21557ff6a81f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в России нехватка учителей, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума, что ситуация с укомплектованностью разная в зависимости от региона, но педагогов, которые обеспечивают учебный процесс, достаточно. "Везде очень по-разному ситуация обстоит с укомплектованностью, но самое главное, что у нас достаточное количество специалистов, которые обеспечивают учебный процесс и получение ребенком всего необходимого набора знаний", - сказал Бугаев. Он также отметил, для повышения престижа профессии учителя делается многое, что доказывает и выросший за последние два года средний балл при поступлении в педагогические вузы, по его мнению, "это говорит о том, что действительно молодые кадры пошли". Бугаев подчеркнул, что молодым учителям важна и психологическая поддержка из-за сложности работы. "И родители пошли непростые сейчас... В принципе, молодого специалиста всегда и в советские годы поддерживали старшие товарищи, вопросы, связанные с наставничеством здесь очень важны. Конечно, эта работа, она постоянная и постоянно будет продолжаться", - пояснил замминистра. "Хочу искренне поблагодарить всех коллег, всех наших учителей, особенно сейчас, в Год педагога и наставника", - заключил Бугаев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр бугаев, вэф-2023, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор