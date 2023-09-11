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Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно - РИА Новости, 11.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
21:10 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pedagog-1895684896.html
Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно
Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно - РИА Новости, 11.09.2023
Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно
Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в России нехватка учителей, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:10
2023-09-11T21:10
год педагога и наставника
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в России нехватка учителей, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума, что ситуация с укомплектованностью разная в зависимости от региона, но педагогов, которые обеспечивают учебный процесс, достаточно. "Везде очень по-разному ситуация обстоит с укомплектованностью, но самое главное, что у нас достаточное количество специалистов, которые обеспечивают учебный процесс и получение ребенком всего необходимого набора знаний", - сказал Бугаев. Он также отметил, для повышения престижа профессии учителя делается многое, что доказывает и выросший за последние два года средний балл при поступлении в педагогические вузы, по его мнению, "это говорит о том, что действительно молодые кадры пошли". Бугаев подчеркнул, что молодым учителям важна и психологическая поддержка из-за сложности работы. "И родители пошли непростые сейчас... В принципе, молодого специалиста всегда и в советские годы поддерживали старшие товарищи, вопросы, связанные с наставничеством здесь очень важны. Конечно, эта работа, она постоянная и постоянно будет продолжаться", - пояснил замминистра. "Хочу искренне поблагодарить всех коллег, всех наших учителей, особенно сейчас, в Год педагога и наставника", - заключил Бугаев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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общество, александр бугаев, вэф-2023, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Александр Бугаев, ВЭФ-2023, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Замглавы Минпросвещения РФ: педагогов в стране достаточно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, на ПМЭФ-2023
Александр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в России нехватка учителей, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума, что ситуация с укомплектованностью разная в зависимости от региона, но педагогов, которые обеспечивают учебный процесс, достаточно.
"Везде очень по-разному ситуация обстоит с укомплектованностью, но самое главное, что у нас достаточное количество специалистов, которые обеспечивают учебный процесс и получение ребенком всего необходимого набора знаний", - сказал Бугаев.
Он также отметил, для повышения престижа профессии учителя делается многое, что доказывает и выросший за последние два года средний балл при поступлении в педагогические вузы, по его мнению, "это говорит о том, что действительно молодые кадры пошли".
Бугаев подчеркнул, что молодым учителям важна и психологическая поддержка из-за сложности работы. "И родители пошли непростые сейчас... В принципе, молодого специалиста всегда и в советские годы поддерживали старшие товарищи, вопросы, связанные с наставничеством здесь очень важны. Конечно, эта работа, она постоянная и постоянно будет продолжаться", - пояснил замминистра.
"Хочу искренне поблагодарить всех коллег, всех наших учителей, особенно сейчас, в Год педагога и наставника", - заключил Бугаев.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Год педагога и наставникаОбществоАлександр БугаевВЭФ-2023ОбразованиеОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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