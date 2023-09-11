Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/otravlenie-1895641965.html
В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки
В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки - РИА Новости, 11.09.2023
В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зарегистрировало 248 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, у 28 заболевших... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:09
2023-09-11T18:09
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зарегистрировало 248 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, у 28 заболевших обнаружена Salmonella, в стационарах города в настоящее время остается 129 человек, в том числе два ребенка, сообщило ведомство. В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. Приостановлена деятельность компании "Грин Бокс", на площадках которой выявлены грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В субботу число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом возросло до 69, в воскресенье – до 171. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщило, что после массового отравления жителей Петербурга возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "На 11 сентября… зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у двоих детей. По результатам лабораторных исследований - у 28 заболевших обнаружена Salmonella", - говорится в сообщении. На данный момент в стационарах города остается 129 человек, в том числе два ребенка. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что согласно результатам лабораторных исследований, в продукции АО "Грин Бокс" обнаружена Salmonella. "Умный Ритейл" информировало управление Роспотребнадзора о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции. Как отмечала в субботу компания "Грин Бокс", кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точная причина массового отравления еще не установлена. Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.
https://ria.ru/20210331/eda-1603552849.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_bb184f17a8e382fc7b2ce89d42072038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки

Роспотребнадзор: выявлено 248 случаев отравления после покупки готовой еды

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Роспотребнадзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зарегистрировало 248 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, у 28 заболевших обнаружена Salmonella, в стационарах города в настоящее время остается 129 человек, в том числе два ребенка, сообщило ведомство.
В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. Приостановлена деятельность компании "Грин Бокс", на площадках которой выявлены грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В субботу число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом возросло до 69, в воскресенье – до 171. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщило, что после массового отравления жителей Петербурга возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Нарезанные для салата яйца - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
31 марта 2021, 03:30
"На 11 сентября… зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у двоих детей. По результатам лабораторных исследований - у 28 заболевших обнаружена Salmonella", - говорится в сообщении.
На данный момент в стационарах города остается 129 человек, в том числе два ребенка.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что согласно результатам лабораторных исследований, в продукции АО "Грин Бокс" обнаружена Salmonella. "Умный Ритейл" информировало управление Роспотребнадзора о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции.
Как отмечала в субботу компания "Грин Бокс", кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точная причина массового отравления еще не установлена.
Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала