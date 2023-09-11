https://ria.ru/20230911/otravlenie-1895641965.html

В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки

В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки - РИА Новости, 11.09.2023

В Петербурге выявили 248 случаев отравления готовой едой из доставки

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зарегистрировало 248 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, у 28 заболевших... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:09

2023-09-11T18:09

2023-09-11T18:09

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зарегистрировало 248 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, у 28 заболевших обнаружена Salmonella, в стационарах города в настоящее время остается 129 человек, в том числе два ребенка, сообщило ведомство. В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. Приостановлена деятельность компании "Грин Бокс", на площадках которой выявлены грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В субботу число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом возросло до 69, в воскресенье – до 171. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщило, что после массового отравления жителей Петербурга возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "На 11 сентября… зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у двоих детей. По результатам лабораторных исследований - у 28 заболевших обнаружена Salmonella", - говорится в сообщении. На данный момент в стационарах города остается 129 человек, в том числе два ребенка. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что согласно результатам лабораторных исследований, в продукции АО "Грин Бокс" обнаружена Salmonella. "Умный Ритейл" информировало управление Роспотребнадзора о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции. Как отмечала в субботу компания "Грин Бокс", кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точная причина массового отравления еще не установлена. Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.

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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)