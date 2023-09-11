Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/otkrytie-1895427889.html
Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023
Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023
Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023
Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:50
2023-09-11T00:50
экономика
россия
китай
владивосток
брикс
шос
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895302323_0:404:2922:2048_1920x0_80_0_0_7459cdecd29a7c4c144bd601180317b0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке в понедельник, 11 сентября. По информации вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, ожидается, что в форуме примут участие около 7 тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств. По его словам, самыми многочисленными станут делегации Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса. Он отметил, что представители недружественного блока стран тоже приедут. В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что делегацию КНР на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, с ним ожидаются представители двух провинций страны, а посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит белорусскую делегацию страны, в состав которой вошли представители Могилевской области. VIII Восточный экономический форум пройдет проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его главная тема в этом году – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Деловая программа Свыше 60 мероприятий пройдут в рамках основной деловой программы ВЭФ. Ее сессии разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН. В заключительный день форума проведут мероприятия Молодежного ВЭФ, в рамках которого гости сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года. Ключевым мероприятием программы форума по традиции станет пленарное заседание. Пленарное заседание Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. Вместе с ним в пленарном заседании примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она станет главным иностранных гостем ВЭФ-2023. Перед пленарным заседанием Путин проведет с ней двустороннюю встречу. Также глава государства встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. Кроме того, Путин пообщается с модераторами сессий ВЭФ. Еще в планах президента РФ – беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой. В ходе форума Путин проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска. Спортивная программа Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная. Проходит ежегодный "Парад парусов" с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В мероприятии примут участие более 1 тысячи юных яхтсменов и моряков. В павильоне "Арена ГТО" проходит второй Открытый международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО – 2023", они начались 10 сентября. Состязания пройдут в формате многоборья ГТО. Участниками станут 212 атлетов со всей России, в их числе и участники команд регионов Дальнего Востока. Утренний пятикилометровый забег "Мы бережем", который намечен на 11 сентября, будет посвящен камчатскому кречету. На старт выйдут участники форума, звезды спорта, деятели культуры, а также жители города. Каждый из них получит памятную футболку и медаль с кречетом. Кроме того, в спортивной программе - кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" "Гран-при России – 2023", международный матч звезд по го, который станет противостоянием команд России и Китая в формате "два на два". Также второй год подряд в рамках спортивных игр форума пройдет турнир по быстрым шахматам, кубок "Росконгресса" по шахматам и сеанс одновременной игры вслепую, последнюю проведет международный гроссмейстер Павел Понкратов, ставший в 2022 году победителем шахматного кубка ВЭФ. Культурная программа Гостям и участникам ВЭФ-2023 приготовили богатую культурную программу. Концерт классической музыки в исполнении Дениса Мацуева и российского национального молодёжного симфонического оркестра пройдет 11 сентября, в программе вечера – произведения Шостаковича, Рахманинова, Бернстайна. Приморская картинная галерея представит пять выставок. В этот раз Государственный Эрмитаж выставит во Владивостоке картину эпохи барокко кисти одного из великих итальянских живописцев - флорентийца Карло Дольчи "Святая Екатерина". Экспозицию дополняют гравюры по картинам Карло Дольчи из собрания Эрмитажа, подлинник Карло Дольчи "Иоанн Богослов" из Художественного музея Хабаровска, и копия работы знаменитого флорентийца из собрания Приморской картинной галереи. Посетители выставки авангардной русской живописи XX века "Энергия цвета. Архетипы авангарда" из коллекции Государственной Третьяковской галереи смогут увидеть картины Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского, Марка Шагала - всего 56 работ эпохи авангарда. Выставка связанных с историей российского мореплавания экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля, среди которых будет пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, откроется в музее истории Дальнего Востока 13 сентября. Посетителям выставки представят драгоценное пасхальное яйцо с моделью крейсера "Память Азова" внутри. Ювелир Карл Фаберже создал его в честь визита будущего императора Николая II во Владивосток на крейсере "Память Азова" в 1891 году. Погода и безопасностьСогласно данным созданного приморскими синоптиками сайта погоды ВЭФ, в понедельник утром будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха до 19 градусов тепла при умеренном ветре. Днем 11 сентября прогнозируется переменная облачность, осадки, до 23 градусов тепла. Ветер поменяется на северный, северо-западный умеренный до сильного. По данным погодного сайта, во вторник и среду осадков на острове Русском не ожидается, воздух днем прогреется до 22 градусов. Во вторник будет сильный ветер, в среду он ослабнет. Что касается мер безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2023.
https://ria.ru/20230910/yugra-1895305228.html
https://ria.ru/20230910/vef-1895291465.html
https://ria.ru/20230910/podarki-1895273419.html
https://ria.ru/20230910/kontsert-1895341104.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895302323_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_865c29e6ed5dfbe77d0b374c6fcccc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, владивосток, брикс, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Китай, Владивосток, БРИКС, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023

Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2023
ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке в понедельник, 11 сентября.
По информации вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, ожидается, что в форуме примут участие около 7 тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств. По его словам, самыми многочисленными станут делегации Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса. Он отметил, что представители недружественного блока стран тоже приедут.
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что делегацию КНР на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, с ним ожидаются представители двух провинций страны, а посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит белорусскую делегацию страны, в состав которой вошли представители Могилевской области.
VIII Восточный экономический форум пройдет проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его главная тема в этом году – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию.
ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Югра представила на ВЭФ проекты в сфере креативных индустрий
Вчера, 11:36

Деловая программа

Свыше 60 мероприятий пройдут в рамках основной деловой программы ВЭФ. Ее сессии разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.
В заключительный день форума проведут мероприятия Молодежного ВЭФ, в рамках которого гости сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года.
Ключевым мероприятием программы форума по традиции станет пленарное заседание.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Делегация Китая прибыла на ВЭФ
Вчера, 09:50

Пленарное заседание

Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. Вместе с ним в пленарном заседании примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она станет главным иностранных гостем ВЭФ-2023. Перед пленарным заседанием Путин проведет с ней двустороннюю встречу.
Также глава государства встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. Кроме того, Путин пообщается с модераторами сессий ВЭФ. Еще в планах президента РФ – беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой.
В ходе форума Путин проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска.
Участник у павильона Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ
Вчера, 07:35

Спортивная программа

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная. Проходит ежегодный "Парад парусов" с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В мероприятии примут участие более 1 тысячи юных яхтсменов и моряков.
В павильоне "Арена ГТО" проходит второй Открытый международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО – 2023", они начались 10 сентября. Состязания пройдут в формате многоборья ГТО. Участниками станут 212 атлетов со всей России, в их числе и участники команд регионов Дальнего Востока.
Утренний пятикилометровый забег "Мы бережем", который намечен на 11 сентября, будет посвящен камчатскому кречету. На старт выйдут участники форума, звезды спорта, деятели культуры, а также жители города. Каждый из них получит памятную футболку и медаль с кречетом.
Кроме того, в спортивной программе - кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" "Гран-при России – 2023", международный матч звезд по го, который станет противостоянием команд России и Китая в формате "два на два".
Также второй год подряд в рамках спортивных игр форума пройдет турнир по быстрым шахматам, кубок "Росконгресса" по шахматам и сеанс одновременной игры вслепую, последнюю проведет международный гроссмейстер Павел Понкратов, ставший в 2022 году победителем шахматного кубка ВЭФ.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Артисты выступают в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

Журналисты Sky News на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

Стенд компании Новатэк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Участницы на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 20

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 20

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Культурная программа

Гостям и участникам ВЭФ-2023 приготовили богатую культурную программу. Концерт классической музыки в исполнении Дениса Мацуева и российского национального молодёжного симфонического оркестра пройдет 11 сентября, в программе вечера – произведения Шостаковича, Рахманинова, Бернстайна.
Приморская картинная галерея представит пять выставок. В этот раз Государственный Эрмитаж выставит во Владивостоке картину эпохи барокко кисти одного из великих итальянских живописцев - флорентийца Карло Дольчи "Святая Екатерина". Экспозицию дополняют гравюры по картинам Карло Дольчи из собрания Эрмитажа, подлинник Карло Дольчи "Иоанн Богослов" из Художественного музея Хабаровска, и копия работы знаменитого флорентийца из собрания Приморской картинной галереи.
Открытие Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

Стенд транспортной компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

Павильон Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2023

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

Церемония открытия выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

Стенд агентства РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
6 из 20

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 20

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 20

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
13 из 20

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 20

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
Посетители выставки авангардной русской живописи XX века "Энергия цвета. Архетипы авангарда" из коллекции Государственной Третьяковской галереи смогут увидеть картины Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского, Марка Шагала - всего 56 работ эпохи авангарда.
Выставка связанных с историей российского мореплавания экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля, среди которых будет пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, откроется в музее истории Дальнего Востока 13 сентября. Посетителям выставки представят драгоценное пасхальное яйцо с моделью крейсера "Память Азова" внутри. Ювелир Карл Фаберже создал его в честь визита будущего императора Николая II во Владивосток на крейсере "Память Азова" в 1891 году.
Выступление оркестра - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
ИИ впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке
Вчера, 14:56

Погода и безопасность

Согласно данным созданного приморскими синоптиками сайта погоды ВЭФ, в понедельник утром будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха до 19 градусов тепла при умеренном ветре. Днем 11 сентября прогнозируется переменная облачность, осадки, до 23 градусов тепла. Ветер поменяется на северный, северо-западный умеренный до сильного. По данным погодного сайта, во вторник и среду осадков на острове Русском не ожидается, воздух днем прогреется до 22 градусов. Во вторник будет сильный ветер, в среду он ослабнет.
Что касается мер безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2023.
 
ЭкономикаРоссияКитайВладивостокБРИКСШОСДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала