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Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023

Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023

Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023

Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:50

2023-09-11T00:50

2023-09-11T00:50

экономика

россия

китай

владивосток

брикс

шос

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке в понедельник, 11 сентября. По информации вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, ожидается, что в форуме примут участие около 7 тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств. По его словам, самыми многочисленными станут делегации Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса. Он отметил, что представители недружественного блока стран тоже приедут. В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что делегацию КНР на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, с ним ожидаются представители двух провинций страны, а посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит белорусскую делегацию страны, в состав которой вошли представители Могилевской области. VIII Восточный экономический форум пройдет проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его главная тема в этом году – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Деловая программа Свыше 60 мероприятий пройдут в рамках основной деловой программы ВЭФ. Ее сессии разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН. В заключительный день форума проведут мероприятия Молодежного ВЭФ, в рамках которого гости сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года. Ключевым мероприятием программы форума по традиции станет пленарное заседание. Пленарное заседание Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. Вместе с ним в пленарном заседании примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она станет главным иностранных гостем ВЭФ-2023. Перед пленарным заседанием Путин проведет с ней двустороннюю встречу. Также глава государства встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. Кроме того, Путин пообщается с модераторами сессий ВЭФ. Еще в планах президента РФ – беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой. В ходе форума Путин проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска. Спортивная программа Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная. Проходит ежегодный "Парад парусов" с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В мероприятии примут участие более 1 тысячи юных яхтсменов и моряков. В павильоне "Арена ГТО" проходит второй Открытый международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО – 2023", они начались 10 сентября. Состязания пройдут в формате многоборья ГТО. Участниками станут 212 атлетов со всей России, в их числе и участники команд регионов Дальнего Востока. Утренний пятикилометровый забег "Мы бережем", который намечен на 11 сентября, будет посвящен камчатскому кречету. На старт выйдут участники форума, звезды спорта, деятели культуры, а также жители города. Каждый из них получит памятную футболку и медаль с кречетом. Кроме того, в спортивной программе - кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" "Гран-при России – 2023", международный матч звезд по го, который станет противостоянием команд России и Китая в формате "два на два". Также второй год подряд в рамках спортивных игр форума пройдет турнир по быстрым шахматам, кубок "Росконгресса" по шахматам и сеанс одновременной игры вслепую, последнюю проведет международный гроссмейстер Павел Понкратов, ставший в 2022 году победителем шахматного кубка ВЭФ. Культурная программа Гостям и участникам ВЭФ-2023 приготовили богатую культурную программу. Концерт классической музыки в исполнении Дениса Мацуева и российского национального молодёжного симфонического оркестра пройдет 11 сентября, в программе вечера – произведения Шостаковича, Рахманинова, Бернстайна. Приморская картинная галерея представит пять выставок. В этот раз Государственный Эрмитаж выставит во Владивостоке картину эпохи барокко кисти одного из великих итальянских живописцев - флорентийца Карло Дольчи "Святая Екатерина". Экспозицию дополняют гравюры по картинам Карло Дольчи из собрания Эрмитажа, подлинник Карло Дольчи "Иоанн Богослов" из Художественного музея Хабаровска, и копия работы знаменитого флорентийца из собрания Приморской картинной галереи. Посетители выставки авангардной русской живописи XX века "Энергия цвета. Архетипы авангарда" из коллекции Государственной Третьяковской галереи смогут увидеть картины Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского, Марка Шагала - всего 56 работ эпохи авангарда. Выставка связанных с историей российского мореплавания экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля, среди которых будет пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, откроется в музее истории Дальнего Востока 13 сентября. Посетителям выставки представят драгоценное пасхальное яйцо с моделью крейсера "Память Азова" внутри. Ювелир Карл Фаберже создал его в честь визита будущего императора Николая II во Владивосток на крейсере "Память Азова" в 1891 году. Погода и безопасностьСогласно данным созданного приморскими синоптиками сайта погоды ВЭФ, в понедельник утром будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха до 19 градусов тепла при умеренном ветре. Днем 11 сентября прогнозируется переменная облачность, осадки, до 23 градусов тепла. Ветер поменяется на северный, северо-западный умеренный до сильного. По данным погодного сайта, во вторник и среду осадков на острове Русском не ожидается, воздух днем прогреется до 22 градусов. Во вторник будет сильный ветер, в среду он ослабнет. Что касается мер безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2023.

https://ria.ru/20230910/yugra-1895305228.html

https://ria.ru/20230910/vef-1895291465.html

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экономика, россия, китай, владивосток, брикс, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023