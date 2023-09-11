https://ria.ru/20230911/otkrytie-1895427889.html
Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023
Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023
Во Владивостоке начинается основная часть деловой программы ВЭФ-2023
Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:50
2023-09-11T00:50
2023-09-11T00:50
экономика
россия
китай
владивосток
брикс
шос
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке в понедельник, 11 сентября. По информации вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, ожидается, что в форуме примут участие около 7 тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств. По его словам, самыми многочисленными станут делегации Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса. Он отметил, что представители недружественного блока стран тоже приедут. В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что делегацию КНР на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, с ним ожидаются представители двух провинций страны, а посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит белорусскую делегацию страны, в состав которой вошли представители Могилевской области. VIII Восточный экономический форум пройдет проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его главная тема в этом году – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Деловая программа Свыше 60 мероприятий пройдут в рамках основной деловой программы ВЭФ. Ее сессии разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН. В заключительный день форума проведут мероприятия Молодежного ВЭФ, в рамках которого гости сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года. Ключевым мероприятием программы форума по традиции станет пленарное заседание. Пленарное заседание Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. Вместе с ним в пленарном заседании примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она станет главным иностранных гостем ВЭФ-2023. Перед пленарным заседанием Путин проведет с ней двустороннюю встречу. Также глава государства встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. Кроме того, Путин пообщается с модераторами сессий ВЭФ. Еще в планах президента РФ – беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой. В ходе форума Путин проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска. Спортивная программа Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная. Проходит ежегодный "Парад парусов" с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В мероприятии примут участие более 1 тысячи юных яхтсменов и моряков. В павильоне "Арена ГТО" проходит второй Открытый международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО – 2023", они начались 10 сентября. Состязания пройдут в формате многоборья ГТО. Участниками станут 212 атлетов со всей России, в их числе и участники команд регионов Дальнего Востока. Утренний пятикилометровый забег "Мы бережем", который намечен на 11 сентября, будет посвящен камчатскому кречету. На старт выйдут участники форума, звезды спорта, деятели культуры, а также жители города. Каждый из них получит памятную футболку и медаль с кречетом. Кроме того, в спортивной программе - кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" "Гран-при России – 2023", международный матч звезд по го, который станет противостоянием команд России и Китая в формате "два на два". Также второй год подряд в рамках спортивных игр форума пройдет турнир по быстрым шахматам, кубок "Росконгресса" по шахматам и сеанс одновременной игры вслепую, последнюю проведет международный гроссмейстер Павел Понкратов, ставший в 2022 году победителем шахматного кубка ВЭФ. Культурная программа Гостям и участникам ВЭФ-2023 приготовили богатую культурную программу. Концерт классической музыки в исполнении Дениса Мацуева и российского национального молодёжного симфонического оркестра пройдет 11 сентября, в программе вечера – произведения Шостаковича, Рахманинова, Бернстайна. Приморская картинная галерея представит пять выставок. В этот раз Государственный Эрмитаж выставит во Владивостоке картину эпохи барокко кисти одного из великих итальянских живописцев - флорентийца Карло Дольчи "Святая Екатерина". Экспозицию дополняют гравюры по картинам Карло Дольчи из собрания Эрмитажа, подлинник Карло Дольчи "Иоанн Богослов" из Художественного музея Хабаровска, и копия работы знаменитого флорентийца из собрания Приморской картинной галереи. Посетители выставки авангардной русской живописи XX века "Энергия цвета. Архетипы авангарда" из коллекции Государственной Третьяковской галереи смогут увидеть картины Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского, Марка Шагала - всего 56 работ эпохи авангарда. Выставка связанных с историей российского мореплавания экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля, среди которых будет пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, откроется в музее истории Дальнего Востока 13 сентября. Посетителям выставки представят драгоценное пасхальное яйцо с моделью крейсера "Память Азова" внутри. Ювелир Карл Фаберже создал его в честь визита будущего императора Николая II во Владивосток на крейсере "Память Азова" в 1891 году. Погода и безопасностьСогласно данным созданного приморскими синоптиками сайта погоды ВЭФ, в понедельник утром будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха до 19 градусов тепла при умеренном ветре. Днем 11 сентября прогнозируется переменная облачность, осадки, до 23 градусов тепла. Ветер поменяется на северный, северо-западный умеренный до сильного. По данным погодного сайта, во вторник и среду осадков на острове Русском не ожидается, воздух днем прогреется до 22 градусов. Во вторник будет сильный ветер, в среду он ослабнет. Что касается мер безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2023.
https://ria.ru/20230910/yugra-1895305228.html
https://ria.ru/20230910/vef-1895291465.html
https://ria.ru/20230910/podarki-1895273419.html
https://ria.ru/20230910/kontsert-1895341104.html
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экономика, россия, китай, владивосток, брикс, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Китай, Владивосток, БРИКС, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Основная часть деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проводится уже в восьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке в понедельник, 11 сентября.
По информации вице-премьера - полпреда президента РФ
в ДФО Юрия Трутнева, ожидается, что в форуме примут участие около 7 тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств. По его словам, самыми многочисленными станут делегации Китая
, Мьянмы
, Индии
, Монголии
и Лаоса
. Он отметил, что представители недружественного блока стран тоже приедут.
В пресс-службе правительства Приморского края
сообщили, что делегацию КНР на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, с ним ожидаются представители двух провинций страны, а посол Белоруссии
в России Дмитрий Крутой возглавит белорусскую делегацию страны, в состав которой вошли представители Могилевской области.
VIII Восточный экономический форум пройдет проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
), его главная тема в этом году – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию.
Югра представила на ВЭФ проекты в сфере креативных индустрий
Свыше 60 мероприятий пройдут в рамках основной деловой программы ВЭФ. Ее сессии разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.
В заключительный день форума проведут мероприятия Молодежного ВЭФ, в рамках которого гости сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС
и БРИКС
в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года.
Ключевым мероприятием программы форума по традиции станет пленарное заседание.
Делегация Китая прибыла на ВЭФ
Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин
. Вместе с ним в пленарном заседании примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она станет главным иностранных гостем ВЭФ-2023. Перед пленарным заседанием Путин проведет с ней двустороннюю встречу.
Также глава государства встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. Кроме того, Путин пообщается с модераторами сессий ВЭФ. Еще в планах президента РФ – беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой
.
В ходе форума Путин проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана
, Хабаровска
, Благовещенска
.
На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ
Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная. Проходит ежегодный "Парад парусов" с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В мероприятии примут участие более 1 тысячи юных яхтсменов и моряков.
В павильоне "Арена ГТО" проходит второй Открытый международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО – 2023", они начались 10 сентября. Состязания пройдут в формате многоборья ГТО. Участниками станут 212 атлетов со всей России, в их числе и участники команд регионов Дальнего Востока
.
Утренний пятикилометровый забег "Мы бережем", который намечен на 11 сентября, будет посвящен камчатскому кречету. На старт выйдут участники форума, звезды спорта, деятели культуры, а также жители города. Каждый из них получит памятную футболку и медаль с кречетом.
Кроме того, в спортивной программе - кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" "Гран-при России – 2023", международный матч звезд по го, который станет противостоянием команд России и Китая в формате "два на два".
Также второй год подряд в рамках спортивных игр форума пройдет турнир по быстрым шахматам, кубок "Росконгресса" по шахматам и сеанс одновременной игры вслепую, последнюю проведет международный гроссмейстер Павел Понкратов
, ставший в 2022 году победителем шахматного кубка ВЭФ.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20
Гостям и участникам ВЭФ-2023 приготовили богатую культурную программу. Концерт классической музыки в исполнении Дениса Мацуева
и российского национального молодёжного симфонического оркестра пройдет 11 сентября, в программе вечера – произведения Шостаковича, Рахманинова, Бернстайна.
Приморская картинная галерея представит пять выставок. В этот раз Государственный Эрмитаж
выставит во Владивостоке картину эпохи барокко кисти одного из великих итальянских живописцев - флорентийца Карло Дольчи "Святая Екатерина". Экспозицию дополняют гравюры по картинам Карло Дольчи из собрания Эрмитажа, подлинник Карло Дольчи "Иоанн Богослов" из Художественного музея Хабаровска, и копия работы знаменитого флорентийца из собрания Приморской картинной галереи.
Открытие Восточного экономического форума
Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.
1 из 20
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.
2 из 20
Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.
3 из 20
Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.
4 из 20
На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.
5 из 20
Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
6 из 20
Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.
7 из 20
Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.
8 из 20
Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.
9 из 20
Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.
10 из 20
Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".
11 из 20
Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ
12 из 20
В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".
13 из 20
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.
14 из 20
Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".
15 из 20
Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.
16 из 20
В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.
17 из 20
Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
18 из 20
На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.
19 из 20
Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.
20 из 20
Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.
1 из 20
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.
2 из 20
Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.
3 из 20
Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.
4 из 20
На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.
5 из 20
Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
6 из 20
Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.
7 из 20
Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.
8 из 20
Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.
9 из 20
Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.
10 из 20
Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".
11 из 20
Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ
12 из 20
В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".
13 из 20
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.
14 из 20
Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".
15 из 20
Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.
16 из 20
В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.
17 из 20
Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
18 из 20
На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.
19 из 20
Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.
20 из 20
Посетители выставки авангардной русской живописи XX века "Энергия цвета. Архетипы авангарда" из коллекции Государственной Третьяковской галереи смогут увидеть картины Казимира Малевича
, Александра Родченко
, Василия Кандинского
, Марка Шагала
- всего 56 работ эпохи авангарда.
Выставка связанных с историей российского мореплавания экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля, среди которых будет пасхальное яйцо работы Карла Фаберже
, откроется в музее истории Дальнего Востока 13 сентября. Посетителям выставки представят драгоценное пасхальное яйцо с моделью крейсера "Память Азова" внутри. Ювелир Карл Фаберже создал его в честь визита будущего императора Николая II во Владивосток на крейсере "Память Азова" в 1891 году.
ИИ впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке
Согласно данным созданного приморскими синоптиками сайта погоды ВЭФ, в понедельник утром будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха до 19 градусов тепла при умеренном ветре. Днем 11 сентября прогнозируется переменная облачность, осадки, до 23 градусов тепла. Ветер поменяется на северный, северо-западный умеренный до сильного. По данным погодного сайта, во вторник и среду осадков на острове Русском не ожидается, воздух днем прогреется до 22 градусов. Во вторник будет сильный ветер, в среду он ослабнет.
Что касается мер безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2023.