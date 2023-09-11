https://ria.ru/20230911/osk-1895474314.html

Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК

Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК - РИА Новости, 11.09.2023

Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК

Капитализировать Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) должно государство, а не ВТБ, заявил глава банка Андрей Костин в интервью РБК. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:56

2023-09-11T08:56

2023-09-11T09:47

экономика

россия

андрей костин (банкир)

втб

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Капитализировать Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) должно государство, а не ВТБ, заявил глава банка Андрей Костин в интервью РБК. По его словам, за пять-семь лет в отрасль нужно вложить до триллиона рублей. При этом, капитализировать компанию, закрыв "старые дыры" должно государство."Это не должно делаться за счет банка… за свой счет решать проблемы, которые были созданы до нас, кормить отрасль за счет акционеров банка мы не будем. Такое понимание у всех, в принципе, есть", — сказал он. Банкир перечислил проблемы ОСК: корпоративное управление, огромная финансовая дыра, и технологическое отставание.Объем требуемых средств, по его словам, будет понятен по результатам анализа финансовой деятельности, на который уйдет полгода, поскольку аудит, который был проведен раньше, не устраивает ни банк, ни правительство, отметил он.Костин объяснил это тем, что у ОСК нет достоверной финансовой отчетности, поэтому деятельность каждого предприятия надо отдельно проверять. В дальнейшем, по его словам, ВТБ начнет привлекать инвестиции и искать деньги на развитие."Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе", — сказал он. После этого, по словам Костина, нужно будет работать исключительно на рыночных условиях.При этом банкир указал, что, если потребуется, банк готов кредитовать ОСК.В начале августа президент Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. Банк получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на пять лет.

https://ria.ru/20230911/verfi-1895447706.html

https://ria.ru/20230811/sudostroenie-1889529114.html

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экономика, россия, андрей костин (банкир), втб, объединенная судостроительная корпорация