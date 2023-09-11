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Президентский оркестр

Президентский оркестр - РИА Новости, 11.09.2023

Президентский оркестр

Днем основания Президентского оркестра считается 8 августа 1918 года, в ведение Управления коменданта Московского Кремля оркестр был передан 11 сентября 1938... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:08

2023-09-11T01:08

2023-09-11T01:08

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Днем основания Президентского оркестра считается 8 августа 1918 года, в ведение Управления коменданта Московского Кремля оркестр был передан 11 сентября 1938 года. В разные годы коллектив носил названия: оркестр Комендатуры Московского Кремля, Образцово-показательный оркестр Комендатуры Московского Кремля, Кремлевский оркестр. 11 января 1993 года распоряжением президента России Бориса Ельцина Кремлевский оркестр комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны РФ был переименован в Президентский оркестр комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны РФ. В октябре 2004 года была образована Служба коменданта Московского Кремля ФСО России, куда вошел и Президентский оркестр.В настоящее время его официальное название – Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Основная задача Президентского оркестра – обеспечение государственных протокольных мероприятий с участием президента России и других высших руководителей страны. Коллектив также обеспечивает музыкальное сопровождение официальных церемоний и приемов с участием глав государств, правительств и дипломатических делегаций.После переезда правительства РСФСР из Петрограда (ныне Санкт-Петербург) в Москву (март, 1918) охрана Кремля была возложена на 9-й Латышский стрелковый Советский полк и Первые Московские Советские Пулеметные Курсы по подготовке командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 8 августа 1918 года в его штате был образован военный оркестр (музыкантская команда) в составе 20 человек.Первым руководителем оркестра (старшим музыкантом) был назначен Александр Антонов. Через четыре года оркестр стал настоящим профессиональным коллективом.С 1922 года его стали приглашать на лучшие концертные площадки столицы.В конце того же года начали устанавливаться более тесные связи Советской республики с иностранными государствами. Возникла необходимость проведения в Кремле официальных церемоний встреч зарубежных делегаций и полномочных дипломатических представительств, в присутствии почетных военных караулов с участием оркестра.В октябре 1935 года Первая Советская Объединенная военная школа РККА имени ВЦИК (бывшие 1-е Пулеметные курсы) была переведена из Кремля в Лефортово. Вместе с ней ушла часть оркестра, обеспечивавшая исполнение воинских ритуалов и других мероприятий. Охрана Кремля была возложена на Батальон особого назначения, преобразованный в 1936 году в Полк особого назначения, штатным расписанием которого был предусмотрен и оркестр, а точнее – музвзвод.В сентябре 1938 года приказом по НКВД СССР оркестр был выведен из штата Полка специального назначения и подчинен непосредственно коменданту Кремля, войдя в структуру Управления коменданта. Его численность выросла до 56 человек.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) выступления кремлевских музыкантов регулярно передавались по Всесоюзному радио в прямом эфире. 7 ноября 1941 года оркестр в составе сводного оркестра Московского гарнизона играл на Красной площади. Под звуки маршей полки уходили на фронт. В июне 1945 года коллектив выступал на знаменитом приеме в Кремле в честь Победы над фашизмом.В период 1958-1968 годов при руководстве Григория Смущенко репертуар пополнился лучшими образцами зарубежной и отечественной классики.Еще более расширил творческий диапазон оркестра народный артист России Виктор Иванов, руководивший им с 1972 по 1996 годы. Благодаря его работе оркестр стал одним из ведущих концертных коллективов страны. С появлением струнной группы заметно расширились жанровые возможности оркестра. Концерты и записи оркестра совместно с певцами Иваном Козловским и Ириной Архиповой стали событиями культурной жизни. С оркестром в качестве дирижера своих сочинений много работал композитор Арам Хачатурян.С начала 1980-х годов в оркестре работали уже три дирижера, появилась эстрадная группа. Фирма "Мелодия" выпустила несколько пластинок с записями ее выступлений.С периодом руководства оркестром Павлом Овсянниковым в 1996-2004 годах был связан дальнейший творческий рост и общественная значимость коллектива. Он принимал участие в многочисленных эстрадных концертах и съемках телепрограмм. Большое внимание уделялось расширению классического и эстрадного репертуара. На рубеже веков оркестр сотрудничал с патриархом российской музыкальной культуры Тихоном Хренниковым. Многие его сочинения впервые исполнил именно этот коллектив.Президентский оркестр тесно сотрудничал с театром "Кремлевский балет", является постоянным участником концертов Московской филармонии и Московского международного Дома музыки.В 2004 году в Московском Кремле была возрождена традиция проведения Церемониальных разводов пеших и конных караулов Президентского полка. Помимо обязательных элементов развода караулов, торжественного построения и прохождения маршем, церемониал включил в себя демонстрацию строевых приемов с оружием и элементы "конной карусели" при музыкальном сопровождении оркестра.Президентский оркестр – постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который ежегодно проводится на Красной площади в Москве (в 2023 году не проводился). Президентский оркестр удостоен ряда наград. За заслуги в области музыкального искусства в 1982 году он стал лауреатом премии Ленинского комсомола. В 2005 году коллектив получил благодарность президента России. В разные годы дирижерам и музыкантам оркестра были присвоены почетные звания "Народный артист России", "Заслуженный деятель искусств России", "Заслуженный артист России".Сегодня Президентский оркестр – это большой универсальный коллектив. В его исполнении звучат произведения любых музыкальных жанров, начиная с древнерусской музыки и национального фольклора африканских стран до монументальных произведений мировой симфонической классики.Располагается оркестр в Троицкой башне Кремля.С 2010 года начальником оркестра является полковник Вера Крылова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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