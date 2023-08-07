Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:06 07.08.2023 (обновлено: 18:28 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/festival-1888706007.html
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 07.08.2023
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:06
2023-08-07T18:28
культура
спасская башня
общество
новости культуры
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813751307_0:108:3109:1857_1920x0_80_0_0_f848c153695cea30e305817b3656014c.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия.Уточняется, что такое решение приняла администрация президента.&quot;Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены. За дополнительной информацией, а также по вопросам возвратов купленных билетов на бланках строгой отчетности (билеты, приобретенные в кассах) необходимо обращаться по месту приобретения&quot;, — говорится в заявлении.Организаторы отметили, что продолжат реализацию проекта и осуществят задуманное в следующем году. Они также поблагодарили зрителей и поклонников фестиваля за многолетнюю поддержку и искреннюю любовь к нему.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов."Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа — начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента.
https://ria.ru/20230520/kontsert-1872951574.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813751307_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52f79b9dac805d2a05c5d41ab51caa2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спасская башня, общество, новости культуры, москва
Культура, Спасская башня, Общество, Новости культуры, Москва
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

Организаторы фестиваля "Спасская башня" объявили о его переносе на 2024 год

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТоржественная церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Торжественная церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Торжественная церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия.
Уточняется, что такое решение приняла администрация президента.
«

"Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены. За дополнительной информацией, а также по вопросам возвратов купленных билетов на бланках строгой отчетности (билеты, приобретенные в кассах) необходимо обращаться по месту приобретения", — говорится в заявлении.

Организаторы отметили, что продолжат реализацию проекта и осуществят задуманное в следующем году. Они также поблагодарили зрителей и поклонников фестиваля за многолетнюю поддержку и искреннюю любовь к нему.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
"Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа — начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента.
Концерт программы Военные оркестры в парках
В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках"
20 мая, 07:00
 
КультураСпасская башняОбществоНовости культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала