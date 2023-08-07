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Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 07.08.2023
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:06
2023-08-07T18:06
2023-08-07T18:28
культура
спасская башня
общество
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия.Уточняется, что такое решение приняла администрация президента."Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены. За дополнительной информацией, а также по вопросам возвратов купленных билетов на бланках строгой отчетности (билеты, приобретенные в кассах) необходимо обращаться по месту приобретения", — говорится в заявлении.Организаторы отметили, что продолжат реализацию проекта и осуществят задуманное в следующем году. Они также поблагодарили зрителей и поклонников фестиваля за многолетнюю поддержку и искреннюю любовь к нему.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов."Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа — начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спасская башня, общество, новости культуры, москва
Культура, Спасская башня, Общество, Новости культуры, Москва
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год
Организаторы фестиваля "Спасская башня" объявили о его переносе на 2024 год
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия.
Уточняется, что такое решение приняла администрация президента.
«
"Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены. За дополнительной информацией, а также по вопросам возвратов купленных билетов на бланках строгой отчетности (билеты, приобретенные в кассах) необходимо обращаться по месту приобретения", — говорится в заявлении.
Организаторы отметили, что продолжат реализацию проекта и осуществят задуманное в следующем году. Они также поблагодарили зрителей и поклонников фестиваля за многолетнюю поддержку и искреннюю любовь к нему.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
"Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа — начале сентября в Москве
на Красной площади в соответствии с поручением президента.
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