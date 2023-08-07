https://ria.ru/20230807/festival-1888706007.html

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 07.08.2023

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:06

2023-08-07T18:06

2023-08-07T18:28

культура

спасская башня

общество

новости культуры

москва

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия.Уточняется, что такое решение приняла администрация президента."Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены. За дополнительной информацией, а также по вопросам возвратов купленных билетов на бланках строгой отчетности (билеты, приобретенные в кассах) необходимо обращаться по месту приобретения", — говорится в заявлении.Организаторы отметили, что продолжат реализацию проекта и осуществят задуманное в следующем году. Они также поблагодарили зрителей и поклонников фестиваля за многолетнюю поддержку и искреннюю любовь к нему.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов."Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа — начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента.

https://ria.ru/20230520/kontsert-1872951574.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

спасская башня, общество, новости культуры, москва