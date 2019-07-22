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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Вера Крылова: случайно выяснилось, что Президентскому оркестру уже 101 год

Вчера, 10:00
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© Фото от организаторов «Спасской башни»Начальник Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Вера Крылова
Начальник Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Вера Крылова
© Фото от организаторов «Спасской башни»
Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля является неизменным участником фестиваля "Спасская башня". Не стал исключением и нынешний год. Президентский оркестр подготовил оригинальную программу, содержание которой пока держится в секрете. Тем не менее руководитель оркестра, первая женщина-руководитель в истории коллектива полковник Вера Крылова в интервью РИА Новости рассказала об истории оркестра, его творческой деятельности и подготовке к выступлению на фестивале "Спасская башня".
— Вера Алексеевна, с какого года ведет свое летоисчисление Президентский оркестр? Есть информация, что были найдены документы, в которых говорится о существовании музыкального коллектива в структуре комендатуры Московского Кремля в 1918 году.
— Долгое время считалось, что год рождения оркестра – 1938-й, но при написании книги к столетию Службы коменданта Московского Кремля были обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что уже в 1918 году в подразделении, занимавшемся обеспечением охраны Московского Кремля, был оркестр. Мы обратились за подтверждением этих сведений в архив, и архив прислал нам соответствующие документы. После этого руководство Федеральной службы охраны Российской Федерации приняло решение считать датой образования Президентского оркестра 1918 год. Таким образом, в этом году нашему коллективу исполняется 101 год. Сейчас мы готовим официальное сообщение об этом. Днем основания Президентского оркестра считается 8 августа 1918 года. (После переезда правительства большевиков из Петрограда в Москву охрана Кремля была возложена на 9-й Латышский стрелковый советский полк и первые Московские советские пулеметные курсы по подготовке командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии, в штате которого 8 августа 1918 года был образован военный оркестр (музыкантская команда) в составе 20 человек. Первым руководителем оркестра (старшим музыкантом) был назначен Александр Антонов. Через четыре года оркестр стал настоящим профессиональным коллективом, и с 1922 года его стали приглашать на лучшие концертные площадки столицы. — ред.)
— За всю историю Президентского оркестра вы первая женщина-руководитель?
— Совершенно верно. Может быть, я ошибаюсь, но я не знаю в истории другого случая, чтобы военным оркестром в России руководила женщина. Возглавляю оркестр с 2010 года. Пришла в коллектив из другого подразделения ФСО России.
— Сколько в составе оркестра музыкантов? Есть ли вакансии?
— В оркестре три состава – духовой, симфонический и эстрадно-симфонический. Всего около 130 музыкантов. На сегодняшний день есть несколько вакансий, но объявлений об их наличии мы не даем. Как правило, оркестранты, которые уже работают в нашем коллективе, при появлении вакансии приглашают коллег. Мы их прослушиваем, смотрим, что они из себя представляют.
— Какие требования предъявляются к претендентам?
— Музыканты должны иметь профильное музыкальное образование, квалификацию и соответствовать специфике оркестра. Основное предназначение Президентского оркестра – музыкальное сопровождение протокольных мероприятий с участием первого лица государства, соответственно, и музыканты должны отвечать этому уровню. Уровень подготовки мы определяем на прослушивании. Если музыкант нам подходит, мы рекомендуем соискателю пройти процедуру оформления на службу в структуру ФСО России.
© Фото от организаторов «Спасской башни»Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
© Фото от организаторов «Спасской башни»
Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
— Какое место занимают гастроли в творческой деятельности оркестра? В ближайшее время планируются концерты на выезде?
— Выезжаем на гастроли редко. Что касается заграницы, то еще реже. Одно из памятных выступлений за рубежом – участие в военно-музыкальном фестивале в Базеле (Швейцария). Концерты – это не основная наша деятельность. Специфика оркестра не позволяет нам надолго отлучаться из Москвы. А если планируем гастроли, то обязательно согласовываем их с протокольной службой президента. В этом году у нас не было концертов на выезде и пока не планируется.
— Президентский оркестр выступает в Московской филармонии с образовательными интерактивными программами для детей от трех до пяти лет. Как родился это проект, почему выбрана именно эта возрастная группа?
— Для нас интересна любая зрительская аудитория, в том числе дети, даже самые маленькие. В Москве проводится очень мало музыкальных мероприятий, куда можно прийти с маленькими детьми от трех до пяти лет. Несколько лет назад филармонией была разработана интерактивная программа, в которой вместе с нашим оркестром участвуют актеры московских театров. Работаем мы на благотворительных началах. Абонемент рассчитан на два года. В первый год детей вводят в мир музыки – рассказывают, что такое музыка, какие бывают музыкальные инструменты, как называются, чем отличаются друг от друга. Все проходит в игровой форме. Например, ученый кот спрашивает у Карлсона: "А шум мотора – это музыка?" – "Нет", – отвечает Карлсон. – "А музыку мы сейчас послушаем в исполнении Президентского оркестра", – продолжает кот (улыбается).
Оркестр также выступает в Московском международном Доме музыки, где у нас свой образовательный абонемент, в рамках которого проходят четыре разножанровых концерта в год, тоже для детей, но старшего возраста.
— Президентский оркестр – постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Подготовка к фестивалю-2019 уже началась?
— Программа уже сформирована, и мы начали репетиции. В этом году вместе с нашим оркестром будет выступать выдающийся рок-гитарист Дмитрий Четвергов со своей группой. Подробности выступления раскрывать не буду, пусть останется интрига.
© Фото от организаторов «Спасской башни»Дирижер Президентского оркестра
Дирижер Президентского оркестра
© Фото от организаторов «Спасской башни»
Дирижер Президентского оркестра
— Как проходят репетиции? На открытой площадке музыканты уже собирались?
— Репетиции пока проходят в зале. Четвергов со своей командой приезжает в расположение оркестра.
— XII-й фестиваль "Спасская башня" стартует 23 августа. Что вы хотите сказать его будущим зрителям и поклонникам?
— У фестиваля уже есть многочисленные поклонники, а кто-то будет открывать его для себя впервые. Приглашаю всех на это красочное шоу, где зрителей ждет встреча с великолепными музыкальными коллективами нашей страны и других государств. Желаю всем ярких, интересных впечатлений.
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Фестиваль "Спасская башня"Спасская башняМоскваИнтервью - Авторы
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