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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Президентский оркестр выступит на "Спасской башне" с гитаристом Четверговым

03:11
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© Фото от организаторов «Спасской башни»Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Архивное фото
Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Архивное фото
© Фото от организаторов «Спасской башни»
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля выступит на фестивале "Спасская башня" в этом году со всемирно известным рок-гитаристом-виртуозом Дмитрием Четверговым, сообщила в интервью РИА Новости руководитель оркестра полковник Вера Крылова.
Фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиа-группа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
"Программа уже сформирована, и мы начали репетиции. В этом году вместе с нашим оркестром будет выступать выдающийся рок-гитарист Дмитрий Четвергов со своей группой. Подробности выступления раскрывать не буду, пусть останется интрига", - сказала Крылова.
По ее словам, репетиции пока проходят в зале. "Четвергов со своей командой приезжает в расположение оркестра", - сказала руководитель Президентского оркестра.
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Фестиваль "Спасская башня"Спасская башняРоссия
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