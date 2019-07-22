Президентский оркестр выступит на "Спасской башне" с гитаристом Четверговым

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля выступит на фестивале "Спасская башня" в этом году со всемирно известным рок-гитаристом-виртуозом Дмитрием Четверговым, сообщила в интервью РИА Новости руководитель оркестра полковник Вера Крылова.

Фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиа-группа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.

"Программа уже сформирована, и мы начали репетиции. В этом году вместе с нашим оркестром будет выступать выдающийся рок-гитарист Дмитрий Четвергов со своей группой. Подробности выступления раскрывать не буду, пусть останется интрига", - сказала Крылова.