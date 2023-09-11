Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре
Privаtbankаr: Орбан посетит форум "Один пояс, один путь" по приглашению КНР
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре посетит Пекин, где примет участие в конференции "Один пояс, один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил венгерский портал Privаtbankаr со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши.
"Премьер-министра Виктора Орбана пригласил в Пекин китайский лидер. В ходе октябрьской программы глава правительства примет участие в конференции "Один пояс, один путь", - приводит слова Хаваши издание.
Ранее в феврале член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию заявил, что Будапешт и Пекин должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира. Ван И также сообщил, что в ходе встречи Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.