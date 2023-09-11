https://ria.ru/20230911/orban-1895669183.html

Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре

Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре - РИА Новости, 11.09.2023

Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре посетит Пекин, где примет участие в конференции "Один пояс, один путь" по приглашению председателя КНР Си... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:09

2023-09-11T19:09

2023-09-11T19:24

в мире

пекин

китай

венгрия

виктор орбан

ван и (политик)

си цзиньпин

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БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре посетит Пекин, где примет участие в конференции "Один пояс, один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил венгерский портал Privаtbankаr со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши. "Премьер-министра Виктора Орбана пригласил в Пекин китайский лидер. В ходе октябрьской программы глава правительства примет участие в конференции "Один пояс, один путь", - приводит слова Хаваши издание. Ранее в феврале член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию заявил, что Будапешт и Пекин должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира. Ван И также сообщил, что в ходе встречи Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230911/vengriya-1895601600.html

https://ria.ru/20230905/paksh-1894293346.html

пекин

китай

венгрия

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в мире, пекин, китай, венгрия, виктор орбан, ван и (политик), си цзиньпин