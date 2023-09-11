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Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре - РИА Новости, 11.09.2023
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19:09 11.09.2023 (обновлено: 19:24 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/orban-1895669183.html
Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре
Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре - РИА Новости, 11.09.2023
Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре посетит Пекин, где примет участие в конференции "Один пояс, один путь" по приглашению председателя КНР Си... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:09
2023-09-11T19:24
в мире
пекин
китай
венгрия
виктор орбан
ван и (политик)
си цзиньпин
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БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре посетит Пекин, где примет участие в конференции "Один пояс, один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил венгерский портал Privаtbankаr со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши. "Премьер-министра Виктора Орбана пригласил в Пекин китайский лидер. В ходе октябрьской программы глава правительства примет участие в конференции "Один пояс, один путь", - приводит слова Хаваши издание. Ранее в феврале член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию заявил, что Будапешт и Пекин должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира. Ван И также сообщил, что в ходе встречи Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230911/vengriya-1895601600.html
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в мире, пекин, китай, венгрия, виктор орбан, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Пекин, Китай, Венгрия, Виктор Орбан, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Премьер Венгрии посетит форум "Один пояс, один путь" в октябре

Privаtbankаr: Орбан посетит форум "Один пояс, один путь" по приглашению КНР

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре посетит Пекин, где примет участие в конференции "Один пояс, один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил венгерский портал Privаtbankаr со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши.
"Премьер-министра Виктора Орбана пригласил в Пекин китайский лидер. В ходе октябрьской программы глава правительства примет участие в конференции "Один пояс, один путь", - приводит слова Хаваши издание.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Вчера, 15:30
Ранее в феврале член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию заявил, что Будапешт и Пекин должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира. Ван И также сообщил, что в ходе встречи Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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В миреПекинКитайВенгрияВиктор ОрбанВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
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