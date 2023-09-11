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Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин - РИА Новости, 11.09.2023
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14:59 11.09.2023 (обновлено: 16:00 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/oon-1895591693.html
Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин
Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин - РИА Новости, 11.09.2023
Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин
Российской делегации выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости член делегации, глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:59
2023-09-11T16:00
россия
генеральная ассамблея оон
оон
григорий карасин
сергей лавров
сергей вершинин
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российской делегации выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости член делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, ссылаясь на свои данные."Делегация утверждается президентом Российской Федерации. Сергей Викторович Лавров — глава делегации, там несколько членов. Это делегация, включая меня самого. Вот этим членам делегации, а также членам официальной делегации, выдали визы, насколько я знаю", — сказал сенатор.Он уточнил, что пока сам бумаг не видел.Помощник Карасина подтвердил РИА Новости, что сенатору выдали визу.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября. Ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел.Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его речь намечена на 23 сентября. В делегацию войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.Последние годы представители России регулярно сталкивались с трудностями при получении американских виз.
https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895244458.html
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россия, генеральная ассамблея оон, оон, григорий карасин, сергей лавров, сергей вершинин, совет федерации рф
Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, Совет Федерации РФ
Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин

Карасин: российской делегации на ГА ООН выдали визы

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российской делегации выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости член делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, ссылаясь на свои данные.
«
"Делегация утверждается президентом Российской Федерации. Сергей Викторович Лавров — глава делегации, там несколько членов. Это делегация, включая меня самого. Вот этим членам делегации, а также членам официальной делегации, выдали визы, насколько я знаю", — сказал сенатор.
Он уточнил, что пока сам бумаг не видел.
Помощник Карасина подтвердил РИА Новости, что сенатору выдали визу.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября. Ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел.
Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его речь намечена на 23 сентября. В делегацию войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.
Последние годы представители России регулярно сталкивались с трудностями при получении американских виз.
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РоссияГенеральная Ассамблея ООНООНГригорий КарасинСергей ЛавровСергей ВершининСовет Федерации РФ
 
 
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