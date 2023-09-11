https://ria.ru/20230911/oon-1895591693.html

Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин

Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин - РИА Новости, 11.09.2023

Российской делегации на ГА ООН выдали визы, сообщил Карасин

Российской делегации выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости член делегации, глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:59

2023-09-11T14:59

2023-09-11T16:00

россия

генеральная ассамблея оон

оон

григорий карасин

сергей лавров

сергей вершинин

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российской делегации выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости член делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, ссылаясь на свои данные."Делегация утверждается президентом Российской Федерации. Сергей Викторович Лавров — глава делегации, там несколько членов. Это делегация, включая меня самого. Вот этим членам делегации, а также членам официальной делегации, выдали визы, насколько я знаю", — сказал сенатор.Он уточнил, что пока сам бумаг не видел.Помощник Карасина подтвердил РИА Новости, что сенатору выдали визу.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября. Ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел.Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его речь намечена на 23 сентября. В делегацию войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.Последние годы представители России регулярно сталкивались с трудностями при получении американских виз.

https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895244458.html

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россия, генеральная ассамблея оон, оон, григорий карасин, сергей лавров, сергей вершинин, совет федерации рф