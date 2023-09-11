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Си Цзиньпин призвал повышать боеспособность вооруженных сил Китая - РИА Новости, 11.09.2023
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04:51 11.09.2023 (обновлено: 04:52 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/noak-1895445456.html
Си Цзиньпин призвал повышать боеспособность вооруженных сил Китая
Си Цзиньпин призвал повышать боеспособность вооруженных сил Китая - РИА Новости, 11.09.2023
Си Цзиньпин призвал повышать боеспособность вооруженных сил Китая
Председатель Китая Си Цзиньпин, также занимающий пост председателя Центрального военного совета КНР, призвал к повышению боевых способностей... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:51
2023-09-11T04:52
в мире
китай
си цзиньпин
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин, также занимающий пост председателя Центрального военного совета КНР, призвал к повышению боевых способностей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает министерство обороны страны. Ранее Си Цзиньпин провел инспекцию штаба 78-й армейской группы НОАК в северо-восточной части Китая. Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте оборонного ведомства, выступая перед военными, глава КНР призвал к "повышению качества и уровня боевой готовности, усилению подготовки по ключевым и сложным предметам, а также усилению качественно новых боевых способностей". Глава КНР также подчеркнул необходимость всестороннего укрепления партийного строительства в армии, а также поддержания высокой степени целостности и единства, безопасности и стабильности войск.
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754515.html
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в мире, китай, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая
Си Цзиньпин призвал повышать боеспособность вооруженных сил Китая

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал к повышению боевых способностей НОАК

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин, также занимающий пост председателя Центрального военного совета КНР, призвал к повышению боевых способностей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает министерство обороны страны.
Ранее Си Цзиньпин провел инспекцию штаба 78-й армейской группы НОАК в северо-восточной части Китая.
Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте оборонного ведомства, выступая перед военными, глава КНР призвал к "повышению качества и уровня боевой готовности, усилению подготовки по ключевым и сложным предметам, а также усилению качественно новых боевых способностей".
Глава КНР также подчеркнул необходимость всестороннего укрепления партийного строительства в армии, а также поддержания высокой степени целостности и единства, безопасности и стабильности войск.
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