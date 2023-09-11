https://ria.ru/20230911/nauka-1895032419.html

В России создали новое навесное оборудование для уборки аэродромов

В России создали новое навесное оборудование для уборки аэродромов - РИА Новости, 11.09.2023

В России создали новое навесное оборудование для уборки аэродромов

Новое навесное оборудование для машинной уборки аэродромов разработали специалисты ЮУрГУ в составе научного коллектива. По словам ученых, оно предназначено для... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:00

2023-09-11T09:00

2023-09-11T09:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

челябинская область

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техника

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Новое навесное оборудование для машинной уборки аэродромов разработали специалисты ЮУрГУ в составе научного коллектива. По словам ученых, оно предназначено для очистки взлетно-посадочных полос в любое время года и станет отечественной альтернативой импортным аналогам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Для выполнения современных требований безопасности наземные службы аэропортов должны качественно и за короткое время выполнить работы по уборке и очистке взлетно-посадочной полосы от различных загрязнений. Для этого используются различные аэродромные машины.Инженеры НИИ "Опытное машиностроение" Южно-Уральского государственного университетасовместно с МАДИ и заводом "Спецагрегат" разработали навесное оборудование для круглосуточного скоростного обслуживания взлетно-посадочных полос аэродромов подметально-продувочной техникой. По словам разработчиков, создано несколько навесных устройств: снегоуборочный отвал, щетка, продувочная установка, магнитный подборщик. Все это оборудование установлено на шасси автомобиля "Урал"."Мы провели анализ зарубежных аналогов. Затем проектировали навесное оборудование с использованием современных методов CAD/CAM, осуществляли математическое моделирование и проводили комплекс необходимых расчетов узлов и агрегатов, принимали участие в изготовлении и испытаниях опытного образца аэродромной машины", – пояснил директор центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.Разработанная модель оснащена автоматизированной системой контроля текущего состояния функционального оборудования. Такая система позволяет повысить качество выполняемых операций по обслуживанию аэродромного покрытия, надежность и ресурс оборудования, снизить затраты на содержание машины.Директор НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиль Закиров, убежден, что новая техника полностью соответствует критериям импортозамещения."Подавляющее большинство узлов и агрегатов изготовлено предприятиями Челябинской области. Это позволяет нам с полной уверенностью сказать, что в ближайшей перспективе наши аэродромы будут оборудованы именно отечественными машинами. Работа этого проекта направлена на обеспечение технологической независимости авиационной отрасли страны", – отметил Закиров.Он добавил, что на данный момент техника протестирована на опытном образце и готова к серийному производству.Проект реализован по постановлению правительства №218. Целью государственной поддержки является развитие кооперации российских высших учебных заведений, научных учреждений и производственных предприятий. Денежные средства на разработку были выделены Министерством науки и высшего образования РФ.

https://ria.ru/20230904/tekhnika-1894005716.html

https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html

https://ria.ru/20230314/splav-1857747917.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, челябинская область, южно-уральский государственный университет, техника, аэропорт