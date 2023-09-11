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В России создали новое навесное оборудование для уборки аэродромов
В России создали новое навесное оборудование для уборки аэродромов - РИА Новости, 11.09.2023
В России создали новое навесное оборудование для уборки аэродромов
Новое навесное оборудование для машинной уборки аэродромов разработали специалисты ЮУрГУ в составе научного коллектива. По словам ученых, оно предназначено для... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:00
2023-09-11T09:00
2023-09-11T09:00
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университетская наука
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Новое навесное оборудование для машинной уборки аэродромов разработали специалисты ЮУрГУ в составе научного коллектива. По словам ученых, оно предназначено для очистки взлетно-посадочных полос в любое время года и станет отечественной альтернативой импортным аналогам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Для выполнения современных требований безопасности наземные службы аэропортов должны качественно и за короткое время выполнить работы по уборке и очистке взлетно-посадочной полосы от различных загрязнений. Для этого используются различные аэродромные машины.Инженеры НИИ "Опытное машиностроение" Южно-Уральского государственного университетасовместно с МАДИ и заводом "Спецагрегат" разработали навесное оборудование для круглосуточного скоростного обслуживания взлетно-посадочных полос аэродромов подметально-продувочной техникой. По словам разработчиков, создано несколько навесных устройств: снегоуборочный отвал, щетка, продувочная установка, магнитный подборщик. Все это оборудование установлено на шасси автомобиля "Урал"."Мы провели анализ зарубежных аналогов. Затем проектировали навесное оборудование с использованием современных методов CAD/CAM, осуществляли математическое моделирование и проводили комплекс необходимых расчетов узлов и агрегатов, принимали участие в изготовлении и испытаниях опытного образца аэродромной машины", – пояснил директор центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.Разработанная модель оснащена автоматизированной системой контроля текущего состояния функционального оборудования. Такая система позволяет повысить качество выполняемых операций по обслуживанию аэродромного покрытия, надежность и ресурс оборудования, снизить затраты на содержание машины.Директор НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиль Закиров, убежден, что новая техника полностью соответствует критериям импортозамещения."Подавляющее большинство узлов и агрегатов изготовлено предприятиями Челябинской области. Это позволяет нам с полной уверенностью сказать, что в ближайшей перспективе наши аэродромы будут оборудованы именно отечественными машинами. Работа этого проекта направлена на обеспечение технологической независимости авиационной отрасли страны", – отметил Закиров.Он добавил, что на данный момент техника протестирована на опытном образце и готова к серийному производству.Проект реализован по постановлению правительства №218. Целью государственной поддержки является развитие кооперации российских высших учебных заведений, научных учреждений и производственных предприятий. Денежные средства на разработку были выделены Министерством науки и высшего образования РФ.
https://ria.ru/20230904/tekhnika-1894005716.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, челябинская область, южно-уральский государственный университет, техника, аэропорт
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Челябинская область, Южно-Уральский государственный университет, Техника, Аэропорт
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
Новое навесное оборудование для машинной уборки аэродромов разработали специалисты ЮУрГУ
в составе научного коллектива. По словам ученых, оно предназначено для очистки взлетно-посадочных полос в любое время года и станет отечественной альтернативой импортным аналогам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Для выполнения современных требований безопасности наземные службы аэропортов должны качественно и за короткое время выполнить работы по уборке и очистке взлетно-посадочной полосы от различных загрязнений. Для этого используются различные аэродромные машины.
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Инженеры НИИ "Опытное машиностроение" Южно-Уральского государственного университетасовместно с МАДИ и заводом "Спецагрегат" разработали навесное оборудование для круглосуточного скоростного обслуживания взлетно-посадочных полос аэродромов подметально-продувочной техникой. По словам разработчиков, создано несколько навесных устройств: снегоуборочный отвал, щетка, продувочная установка, магнитный подборщик. Все это оборудование установлено на шасси автомобиля "Урал".
«
"Мы провели анализ зарубежных аналогов. Затем проектировали навесное оборудование с использованием современных методов CAD/CAM, осуществляли математическое моделирование и проводили комплекс необходимых расчетов узлов и агрегатов, принимали участие в изготовлении и испытаниях опытного образца аэродромной машины", – пояснил директор центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.
Разработанная модель оснащена автоматизированной системой контроля текущего состояния функционального оборудования. Такая система позволяет повысить качество выполняемых операций по обслуживанию аэродромного покрытия, надежность и ресурс оборудования, снизить затраты на содержание машины.
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Директор НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиль Закиров, убежден, что новая техника полностью соответствует критериям импортозамещения.
"Подавляющее большинство узлов и агрегатов изготовлено предприятиями Челябинской области. Это позволяет нам с полной уверенностью сказать, что в ближайшей перспективе наши аэродромы будут оборудованы именно отечественными машинами. Работа этого проекта направлена на обеспечение технологической независимости авиационной отрасли страны", – отметил Закиров.
Он добавил, что на данный момент техника протестирована на опытном образце и готова к серийному производству.
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Проект реализован по постановлению правительства №218. Целью государственной поддержки является развитие кооперации российских высших учебных заведений, научных учреждений и производственных предприятий. Денежные средства на разработку были выделены Министерством науки и высшего образования РФ.