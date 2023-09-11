https://ria.ru/20230911/nato-1895607258.html

В НАТО заявили, что не видят признаков российской военной угрозы в Румынии

В НАТО заявили, что не видят признаков российской военной угрозы в Румынии - РИА Новости, 11.09.2023

В НАТО заявили, что не видят признаков российской военной угрозы в Румынии

НАТО не видит признаков военной угрозы для Румынии со стороны России из-за падения на территории страны обломков беспилотников, заявил замгенсека альянса Мирча... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:55

2023-09-11T15:55

2023-09-11T15:55

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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. НАТО не видит признаков военной угрозы для Румынии со стороны России из-за падения на территории страны обломков беспилотников, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. В среду министр обороны Румынии Анджел Тылвару сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке. Президент Румынии Клаус Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. "Нет никаких признаков того, что Российская Федерация имеет какое-либо намерение напасть на союзное государство, будь это Румыния или кто-то еще. Для Румынии нет никакого риска в том смысле, что она будет вовлечена в этот конфликт или распространит этот конфликт на нас (НАТО - ред.)", - сказала Джоанэ журналистам. Он сообщил, что намерен посетить уезд Тулча, где были обнаружены обломки дронов. "Прежде всего, это не преднамеренное нападение. Мое послание, как румына, состоит в том, чтобы попытаться поверить в тот факт, что Североатлантический альянс уже принял все меры, принятые сейчас и в будущем обеспечат защиту всего союзного пространства, включая Румынию", - заявил Джоанэ, комментируя падение обломков на территорию Румынии. В ночь на 4 сентября в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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в мире, румыния, россия, украина, клаус йоханнис, нато, йенс столтенберг, олег николенко