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Турчак: наблюдатели ЕР не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Турчак: наблюдатели ЕР не зафиксировали серьезных нарушений на выборах - РИА Новости, 11.09.2023

Турчак: наблюдатели ЕР не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Наблюдатели от "Единой России" не зафиксировали существенных нарушений на выборах, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:59

2023-09-11T11:59

2023-09-11T11:59

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

андрей турчак

политика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели от "Единой России" не зафиксировали существенных нарушений на выборах, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Единая Россия" на этих выборах выставила большую команду наблюдателей. Более 40 тысяч человек работали наблюдателями на избирательных участках на выборах разного уровня. И могу констатировать, что на сегодняшний день существенных нарушений, которые могли бы хоть как-то повлиять на голосование, нашими наблюдателями зафиксировано не было", - сказал Турчак в ходе пресс-конференции.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023, единая россия, андрей турчак, политика