https://ria.ru/20230911/minobrnauki-1895617494.html

Минобрнауки РФ предложило создать Межведомственный совет по образованию

Минобрнауки РФ предложило создать Межведомственный совет по образованию - РИА Новости, 11.09.2023

Минобрнауки РФ предложило создать Межведомственный совет по образованию

Минобрнауки России предложило создать Межведомственный совет по образованию, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:36

2023-09-11T16:36

2023-09-11T16:36

год педагога и наставника

общество

образование

образование - общество

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887551577_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_0304f92881f52d3ae18774b88f7d999d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минобрнауки России предложило создать Межведомственный совет по образованию, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта приказа является создание Межведомственного совета по образованию (далее – Межведомственный совет), утверждение целей и задач его деятельности, а также полномочий по их реализации. Проектом приказа определяется порядок формирования Межведомственного совета, права и обязанности сопредседателей совета, членов", - говорится в пояснительной записке к документу. В документе отмечается, что такой совет обеспечит взаимодействие образовательных ведомств при рассмотрении вопросов развития общего и профессионального образования, выработке единых подходов при формировании образовательных стандартов, единой политики воспитательной работы с детьми и молодежью, их профессиональной ориентацией. Новый "совещательный орган" должен будет разрабатывать предложения по совершенствованию единой политики в сфере образования и науки, разрабатывать предложения по развитию гуманитарного и педагогического образования, вовлекать студентов и выпускников в социально-экономическую, научно-производственную и культурную сферы деятельности.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор