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Минобрнауки РФ предложило создать Межведомственный совет по образованию
Минобрнауки РФ предложило создать Межведомственный совет по образованию - РИА Новости, 11.09.2023
Минобрнауки РФ предложило создать Межведомственный совет по образованию
Минобрнауки России предложило создать Межведомственный совет по образованию, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:36
2023-09-11T16:36
2023-09-11T16:36
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минобрнауки России предложило создать Межведомственный совет по образованию, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта приказа является создание Межведомственного совета по образованию (далее – Межведомственный совет), утверждение целей и задач его деятельности, а также полномочий по их реализации. Проектом приказа определяется порядок формирования Межведомственного совета, права и обязанности сопредседателей совета, членов", - говорится в пояснительной записке к документу. В документе отмечается, что такой совет обеспечит взаимодействие образовательных ведомств при рассмотрении вопросов развития общего и профессионального образования, выработке единых подходов при формировании образовательных стандартов, единой политики воспитательной работы с детьми и молодежью, их профессиональной ориентацией. Новый "совещательный орган" должен будет разрабатывать предложения по совершенствованию единой политики в сфере образования и науки, разрабатывать предложения по развитию гуманитарного и педагогического образования, вовлекать студентов и выпускников в социально-экономическую, научно-производственную и культурную сферы деятельности.
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минобрнауки России предложило создать Межведомственный совет по образованию, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта приказа является создание Межведомственного совета по образованию (далее – Межведомственный совет), утверждение целей и задач его деятельности, а также полномочий по их реализации. Проектом приказа определяется порядок формирования Межведомственного совета, права и обязанности сопредседателей совета, членов", - говорится в пояснительной записке к документу.
В документе отмечается, что такой совет обеспечит взаимодействие образовательных ведомств при рассмотрении вопросов развития общего и профессионального образования, выработке единых подходов при формировании образовательных стандартов, единой политики воспитательной работы с детьми и молодежью, их профессиональной ориентацией.
Новый "совещательный орган" должен будет разрабатывать предложения по совершенствованию единой политики в сфере образования и науки, разрабатывать предложения по развитию гуманитарного и педагогического образования, вовлекать студентов и выпускников в социально-экономическую, научно-производственную и культурную сферы деятельности.