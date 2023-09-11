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Киев сообщил о надежде получить 14 миллиардов долларов от США в 2024 году
Киев сообщил о надежде получить 14 миллиардов долларов от США в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023
Киев сообщил о надежде получить 14 миллиардов долларов от США в 2024 году
Украина в 2024 году надеется получить от США от 12 до 14 миллиардов долларов на финансирование госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:16
2023-09-11T14:16
2023-09-11T14:16
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Украина в 2024 году надеется получить от США от 12 до 14 миллиардов долларов на финансирование госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко. "В 2024 году минфин надеется получить от США на финансирование госбюджета на уровне текущего года. Не меньше, чем в этом году: где-то от 12 до 14 миллиардов долларов. Это то, что мы разрабатываем", - приводит слова Марченко украинское издание "Экономическая правда". Министр добавил, что Украина надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца этого года еще 3,3 миллиарда долларов для покрытия дефицита украинского госбюджета. По словам министра финансов, в 2023 году внешнее финансирование госбюджета составило 42 миллиарда долларов. Из этих средств 35 миллиардов пошли на покрытие дефицита платежного баланса, остальные - на рост резервов и выплату долгов. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Марченко ранее заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894856069.html
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в мире, украина, сша, киев, сергей марченко, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины
Киев сообщил о надежде получить 14 миллиардов долларов от США в 2024 году
Минфин Украины надеется получить от США от 12 миллиардов долларов в 2024 году
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Украина в 2024 году надеется получить от США от 12 до 14 миллиардов долларов на финансирование госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"В 2024 году минфин надеется получить от США на финансирование госбюджета на уровне текущего года. Не меньше, чем в этом году: где-то от 12 до 14 миллиардов долларов. Это то, что мы разрабатываем", - приводит слова Марченко украинское издание "Экономическая правда".
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Министр добавил, что Украина надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца этого года еще 3,3 миллиарда долларов для покрытия дефицита украинского госбюджета.
По словам министра финансов, в 2023 году внешнее финансирование госбюджета составило 42 миллиарда долларов. Из этих средств 35 миллиардов пошли на покрытие дефицита платежного баланса, остальные - на рост резервов и выплату долгов.
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады
Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.
Марченко ранее заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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