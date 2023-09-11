https://ria.ru/20230911/milokhin-1895682269.html

Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу

Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу - РИА Новости, 11.09.2023

Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:57

2023-09-11T20:57

2023-09-11T21:45

шоубиз

общество

россия

украина

даня милохин

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу. "Обращаюсь к руководству министерства обороны. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России", — написала она.По мнению Мизулиной, такое решение может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина, а он таким образом на деле докажет свою верность и преданность стране.Блогер улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него были в России.Позднее Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. При этом публично какое-либо мнение по поводу спецоперации он не высказал.

https://ria.ru/20230825/milokhin-1892201875.html

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общество, россия, украина, даня милохин, лига безопасного интернета