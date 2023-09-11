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Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу - РИА Новости, 11.09.2023
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Шоубиз
 
20:57 11.09.2023 (обновлено: 21:45 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/milokhin-1895682269.html
Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу
Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу - РИА Новости, 11.09.2023
Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:57
2023-09-11T21:45
шоубиз
общество
россия
украина
даня милохин
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу. &quot;Обращаюсь к руководству министерства обороны. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России&quot;, — написала она.По мнению Мизулиной, такое решение может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина, а он таким образом на деле докажет свою верность и преданность стране.Блогер улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него были в России.Позднее Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. При этом публично какое-либо мнение по поводу спецоперации он не высказал.
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общество, россия, украина, даня милохин, лига безопасного интернета
Шоубиз, Общество, Россия, Украина, Даня Милохин, Лига безопасного интернета
Мизулина попросила призвать блогера Милохина на срочную службу

Мизулина попросила призвать блогера Даню Милохина на срочную службу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Даня Милохин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу.
«

"Обращаюсь к руководству министерства обороны. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России", — написала она.

По мнению Мизулиной, такое решение может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина, а он таким образом на деле докажет свою верность и преданность стране.
Блогер улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него были в России.
Позднее Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. При этом публично какое-либо мнение по поводу спецоперации он не высказал.
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