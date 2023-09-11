Рейтинг@Mail.ru
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:20 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/mavrikiy-1895581332.html
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове - РИА Новости, 11.09.2023
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове
В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:20
2023-09-11T15:20
туризм
туризм
новости - туризм
маврикий
аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100989/75/1009897572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126878a7758dbc3bf4fe758534bfcb5b.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает АТОР.Полеты стартуют 23 декабря 2023 года и будут выполняться с частотой два раза в неделю. Билеты в продажу еще не поступили, но туроператоры ждут кратного роста интереса с появлением прямых рейсов.Участники рынка отмечают, что спрос на Маврикий в этом году "набрал небывалый темп". Они выкупают блоки мест на рейсах иностранных авиакомпаний. За восемь месяцев на острове побывало 9715 россиян, что на 82 процента больше, чем год назад, и на 39 процентов, чем в допандемийном 2019 году, свидетельствует статистическое ведомство Маврикия.Интерес к отдыху на острове может вырасти на 200 процентов, прогнозируют туроператоры.Минимальная стоимость путевки на Маврикий в сентябре и октябре на шесть дней на стыковочных рейсах начинается от 280 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле. Недельный тур — от 330 тысяч рублей на двоих, но за питание придется заплатить отдельно.
https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html
маврикий
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100989/75/1009897572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b32fa307f2d4d79bfe2a7f9b45aaa5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, маврикий, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Маврикий, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове

АТОР: в декабре россияне смогут летать на отдых на Маврикий на прямых рейсах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПодводный мир. Остров Кокос
Подводный мир. Остров Кокос - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает АТОР.
Полеты стартуют 23 декабря 2023 года и будут выполняться с частотой два раза в неделю. Билеты в продажу еще не поступили, но туроператоры ждут кратного роста интереса с появлением прямых рейсов.
Участники рынка отмечают, что спрос на Маврикий в этом году "набрал небывалый темп". Они выкупают блоки мест на рейсах иностранных авиакомпаний. За восемь месяцев на острове побывало 9715 россиян, что на 82 процента больше, чем год назад, и на 39 процентов, чем в допандемийном 2019 году, свидетельствует статистическое ведомство Маврикия.
Интерес к отдыху на острове может вырасти на 200 процентов, прогнозируют туроператоры.
Минимальная стоимость путевки на Маврикий в сентябре и октябре на шесть дней на стыковочных рейсах начинается от 280 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле. Недельный тур — от 330 тысяч рублей на двоих, но за питание придется заплатить отдельно.
Люди фотографируются на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит
29 августа, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМаврикийАэрофлотАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала