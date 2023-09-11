https://ria.ru/20230911/mavrikiy-1895581332.html
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове - РИА Новости, 11.09.2023
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове
В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:20
2023-09-11T15:20
2023-09-11T15:20
туризм
туризм
новости - туризм
маврикий
аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает АТОР.Полеты стартуют 23 декабря 2023 года и будут выполняться с частотой два раза в неделю. Билеты в продажу еще не поступили, но туроператоры ждут кратного роста интереса с появлением прямых рейсов.Участники рынка отмечают, что спрос на Маврикий в этом году "набрал небывалый темп". Они выкупают блоки мест на рейсах иностранных авиакомпаний. За восемь месяцев на острове побывало 9715 россиян, что на 82 процента больше, чем год назад, и на 39 процентов, чем в допандемийном 2019 году, свидетельствует статистическое ведомство Маврикия.Интерес к отдыху на острове может вырасти на 200 процентов, прогнозируют туроператоры.Минимальная стоимость путевки на Маврикий в сентябре и октябре на шесть дней на стыковочных рейсах начинается от 280 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле. Недельный тур — от 330 тысяч рублей на двоих, но за питание придется заплатить отдельно.
https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, маврикий, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Маврикий, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове
АТОР: в декабре россияне смогут летать на отдых на Маврикий на прямых рейсах
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает
АТОР.
Полеты стартуют 23 декабря 2023 года и будут выполняться с частотой два раза в неделю. Билеты в продажу еще не поступили, но туроператоры ждут кратного роста интереса с появлением прямых рейсов.
Участники рынка отмечают, что спрос на Маврикий в этом году "набрал небывалый темп". Они выкупают блоки мест на рейсах иностранных авиакомпаний. За восемь месяцев на острове побывало 9715 россиян, что на 82 процента больше, чем год назад, и на 39 процентов, чем в допандемийном 2019 году, свидетельствует статистическое ведомство Маврикия.
Интерес к отдыху на острове может вырасти на 200 процентов, прогнозируют туроператоры.
Минимальная стоимость путевки на Маврикий в сентябре и октябре на шесть дней на стыковочных рейсах начинается от 280 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле. Недельный тур — от 330 тысяч рублей на двоих, но за питание придется заплатить отдельно.
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