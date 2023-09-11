https://ria.ru/20230911/mavrikiy-1895581332.html

В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове

В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове - РИА Новости, 11.09.2023

В декабре россиянам станет доступен отдых еще на одном тропическом острове

В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:20

2023-09-11T15:20

2023-09-11T15:20

туризм

туризм

новости - туризм

маврикий

аэрофлот

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы на Маврикий, сообщает АТОР.Полеты стартуют 23 декабря 2023 года и будут выполняться с частотой два раза в неделю. Билеты в продажу еще не поступили, но туроператоры ждут кратного роста интереса с появлением прямых рейсов.Участники рынка отмечают, что спрос на Маврикий в этом году "набрал небывалый темп". Они выкупают блоки мест на рейсах иностранных авиакомпаний. За восемь месяцев на острове побывало 9715 россиян, что на 82 процента больше, чем год назад, и на 39 процентов, чем в допандемийном 2019 году, свидетельствует статистическое ведомство Маврикия.Интерес к отдыху на острове может вырасти на 200 процентов, прогнозируют туроператоры.Минимальная стоимость путевки на Маврикий в сентябре и октябре на шесть дней на стыковочных рейсах начинается от 280 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле. Недельный тур — от 330 тысяч рублей на двоих, но за питание придется заплатить отдельно.

https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html

маврикий

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, маврикий, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор)