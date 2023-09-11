https://ria.ru/20230911/mask-1895606420.html

СМИ: Маск и Цукерберг будут участвовать в заседании конгресса США по ИИ

СМИ: Маск и Цукерберг будут участвовать в заседании конгресса США по ИИ - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: Маск и Цукерберг будут участвовать в заседании конгресса США по ИИ

Американский миллиардер Илон Маск и сооснователь Meta* Марк Цукерберг будут присутствовать на закрытом заседании конгресса США, посвященному искусственному... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:49

2023-09-11T15:49

2023-09-11T17:27

в мире

технологии

россия

киев

сша

илон маск

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск и сооснователь Meta* Марк Цукерберг будут присутствовать на закрытом заседании конгресса США, посвященному искусственному интеллекту, сообщает телеканал NBC News."На этой неделе Конгресс обратит свое внимание на искусственный интеллект... В среду на закрытом заседании все 100 сенаторов заслушают Илона Маска... Марка Цукерберга, соучредителя Microsoft Билла Гейтса, генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечается, они будут обсуждать способы регулирования быстро развивающихся технологий.По данным телеканала, американский сенатор Джеймс Лэнкфорд с улыбкой сказал, что ожидает в среду "много драмы", возможно, имея в виду долгожданный поединок между Маском и Цукербергом, который так и не состоялся в этом году.Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта."Я гражданин США и у меня только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", - написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter) в ответ на сообщение о том, что он подвергается нападкам со стороны критиков, настаивающих, что его отказ включить спутники Starlink вблизи Крыма, представляет собой форму государственной измены. Маск заявил ранее, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом и добавил, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Маск ранее писал, что условия использования сервиса Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против РФ, пошли против запрета. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева, заявил, что, если это правда, то Маск - последний адекватный человек в Северной Америке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230911/mask-1895603719.html

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россия

киев

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в мире, технологии, россия, киев, сша, илон маск, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, twitter, spacex