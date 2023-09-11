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Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма

Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма - РИА Новости, 11.09.2023

Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма

Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х на обвинения в госизмене после решения отключить спутники Starlink у берегов Крыма. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:40

2023-09-11T15:40

2023-09-11T18:51

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х на обвинения в госизмене после решения отключить спутники Starlink у берегов Крыма."Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет", — написал он.Маск добавил, что он гражданин Соединенных Штатов и что будет сражаться за свою страну и умирать в ней.На прошлой неделе телеканал CNN привел отрывок из биографии миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году Маск тайно велел своим инженерам отключить Starlink у берегов Крыма, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что Starlink в этом районе не работал, но он получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса. В случае согласия, добавил Маск, его компания SpaceX оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".Причем еще раньше он подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой.Как отметил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.

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в мире, россия, сша, киев, илон маск, twitter, spacex