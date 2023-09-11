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Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма
Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма - РИА Новости, 11.09.2023
Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма
Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х на обвинения в госизмене после решения отключить спутники Starlink у берегов Крыма. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:40
2023-09-11T15:40
2023-09-11T18:51
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х на обвинения в госизмене после решения отключить спутники Starlink у берегов Крыма."Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет", — написал он.Маск добавил, что он гражданин Соединенных Штатов и что будет сражаться за свою страну и умирать в ней.На прошлой неделе телеканал CNN привел отрывок из биографии миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году Маск тайно велел своим инженерам отключить Starlink у берегов Крыма, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что Starlink в этом районе не работал, но он получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса. В случае согласия, добавил Маск, его компания SpaceX оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".Причем еще раньше он подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой.Как отметил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.
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в мире, россия, сша, киев, илон маск, twitter, spacex
В мире, Россия, США, Киев, Илон Маск, Twitter, SpaceX
Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма
Маск назвал изменниками критиков его решения отключить Starlink у берегов Крыма
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х
на обвинения в госизмене после решения отключить спутники Starlink у берегов Крыма.
"Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет", — написал он.
Маск добавил, что он гражданин Соединенных Штатов и что будет сражаться за свою страну и умирать в ней.
На прошлой неделе телеканал CNN привел отрывок из биографии миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году Маск тайно велел своим инженерам отключить Starlink у берегов Крыма, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что Starlink в этом районе не работал, но он получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса. В случае согласия, добавил Маск, его компания SpaceX оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".
Причем еще раньше он подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой.
Как отметил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина