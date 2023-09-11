Рейтинг@Mail.ru
Мантуров провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6 - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/manturov-1895461958.html
Мантуров провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6
Мантуров провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6 - РИА Новости, 11.09.2023
Мантуров провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новый пикап Sollers ST-6, производство которого было запущено в понедельник на заводе... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:15
2023-09-11T07:15
экономика
авто
владивосток
россия
денис мантуров
соллерс
sollers
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895266065_0:50:1279:769_1920x0_80_0_0_7b14f6e799af78e06c37a5fc5ea46bfe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новый пикап Sollers ST-6, производство которого было запущено в понедельник на заводе "Соллерс" во Владивостоке: машина чиновнику понравилась, по его мнению, она будет иметь хорошую долю рынка, сказал он журналистам. "Хорошая утилитарная машина. Наряду с УАЗом "Патриот" спрос этой модификации, которая аналогична, будет иметь хорошую долю рынка и, самое главное, производиться здесь, во Владивостоке, и, таким образом, закрывать периметр Дальневосточного региона, чтобы не таскать по стране. Таким образом и логистика будет оптимальная, и конкурентная цена, и технические характеристики, уровень локализации будет высокий. А с учетом того, что японцы сейчас ограничивают поставки подержанных праворульных (автомобилей - ред.) - спасибо им за это. Потому что это освобождение рынка для новых автомобилей", - сказал он, отвечая на вопрос о впечатлениях от тест-драйва. Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный - 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме. Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 миллиона. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, в Ульяновске (УАЗ), Елабуге (Sollers Atlant и Argo) и Заволжье (автокомпоненты). Акции компании торгуются на Московской бирже. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230714/sollers-1884116397.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895266065_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_5de46ca347d60bb0c97712284463bc1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, владивосток, россия, денис мантуров, соллерс, sollers
Экономика, Авто, Владивосток, Россия, Денис Мантуров, Соллерс, Sollers
Мантуров провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6

Глава Минпромторга провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6

© РИА НовостиНовый пикап ST6 автомобилестроительной компании "Соллерс"
Новый пикап ST6 автомобилестроительной компании Соллерс - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости
Новый пикап ST6 автомобилестроительной компании "Соллерс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новый пикап Sollers ST-6, производство которого было запущено в понедельник на заводе "Соллерс" во Владивостоке: машина чиновнику понравилась, по его мнению, она будет иметь хорошую долю рынка, сказал он журналистам.
«
"Хорошая утилитарная машина. Наряду с УАЗом "Патриот" спрос этой модификации, которая аналогична, будет иметь хорошую долю рынка и, самое главное, производиться здесь, во Владивостоке, и, таким образом, закрывать периметр Дальневосточного региона, чтобы не таскать по стране. Таким образом и логистика будет оптимальная, и конкурентная цена, и технические характеристики, уровень локализации будет высокий. А с учетом того, что японцы сейчас ограничивают поставки подержанных праворульных (автомобилей - ред.) - спасибо им за это. Потому что это освобождение рынка для новых автомобилей", - сказал он, отвечая на вопрос о впечатлениях от тест-драйва.
Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный - 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.
Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 миллиона.
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, в Ульяновске (УАЗ), Елабуге (Sollers Atlant и Argo) и Заволжье (автокомпоненты). Акции компании торгуются на Московской бирже.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Модели российской автомобильной компанией Соллерс - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске
14 июля, 09:06
 
ЭкономикаАвтоВладивостокРоссияДенис МантуровСоллерсSollers
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала