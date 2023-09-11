Мантуров провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6
Глава Минпромторга провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST-6
Новый пикап ST6 автомобилестроительной компании "Соллерс". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новый пикап Sollers ST-6, производство которого было запущено в понедельник на заводе "Соллерс" во Владивостоке: машина чиновнику понравилась, по его мнению, она будет иметь хорошую долю рынка, сказал он журналистам.
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"Хорошая утилитарная машина. Наряду с УАЗом "Патриот" спрос этой модификации, которая аналогична, будет иметь хорошую долю рынка и, самое главное, производиться здесь, во Владивостоке, и, таким образом, закрывать периметр Дальневосточного региона, чтобы не таскать по стране. Таким образом и логистика будет оптимальная, и конкурентная цена, и технические характеристики, уровень локализации будет высокий. А с учетом того, что японцы сейчас ограничивают поставки подержанных праворульных (автомобилей - ред.) - спасибо им за это. Потому что это освобождение рынка для новых автомобилей", - сказал он, отвечая на вопрос о впечатлениях от тест-драйва.
Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный - 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.
Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 миллиона.
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, в Ульяновске (УАЗ), Елабуге (Sollers Atlant и Argo) и Заволжье (автокомпоненты). Акции компании торгуются на Московской бирже.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.