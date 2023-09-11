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Президент Венесуэлы назвал выборы в России образцовыми - РИА Новости, 11.09.2023
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19:21 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/maduro-1895670680.html
Президент Венесуэлы назвал выборы в России образцовыми
Президент Венесуэлы назвал выборы в России образцовыми - РИА Новости, 11.09.2023
Президент Венесуэлы назвал выборы в России образцовыми
Выборы в России были образцовыми, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:21
2023-09-11T19:21
в мире
россия
венесуэла
донецкая народная республика
николас мадуро
владимир путин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Выборы в России были образцовыми, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Поздравляю народ Российской Федерации и ее президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, проведенным 8, 9 и 10 сентября 2023 года, в ходе которого они еще раз продемонстрировали демократический и гражданский характер этой братской страны", - написал он в Х (бывшая соцсеть Twitter). Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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в мире, россия, венесуэла, донецкая народная республика, николас мадуро, владимир путин, twitter, госдума рф
В мире, Россия, Венесуэла, Донецкая Народная Республика, Николас Мадуро, Владимир Путин, Twitter, Госдума РФ
Президент Венесуэлы назвал выборы в России образцовыми

Мадуро: выборы в России были образцовыми

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Выборы в России были образцовыми, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Поздравляю народ Российской Федерации и ее президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, проведенным 8, 9 и 10 сентября 2023 года, в ходе которого они еще раз продемонстрировали демократический и гражданский характер этой братской страны", - написал он в Х (бывшая соцсеть Twitter).
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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В миреРоссияВенесуэлаДонецкая Народная РеспубликаНиколас МадуроВладимир ПутинTwitterГосдума РФ
 
 
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