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Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год - РИА Новости, 11.09.2023
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09:13 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/lekarstva-1895476879.html
Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год
Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год - РИА Новости, 11.09.2023
Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год
Лекарственное обеспечение в России растет примерно по 15% в год, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:13
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здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Лекарственное обеспечение в России растет примерно по 15% в год, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. "И когда о нас заявляют, что у нас плохое здравоохранение - это не правда. Мы сегодня растём примерно по 15% в год в части лекарственного обеспечения", - сказал Петров в ходе сессии, посвященной теме глобальной системы лекарственной безопасности, на Восточном экономическом форуме. Он также сообщил, что на данный момент в России действует более 500 фармацевтических заводов стандарта GMP (надлежащей производственной практики - прим. ред.). "Сегодня Россия технологически способна выпустить практически все лекарственные препараты", - подчеркнул депутат. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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здоровье - общество, госдума рф, россия, вэф-2023
Здоровье - Общество, Госдума РФ, Россия, ВЭФ-2023
Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год

Депутат Петров: лекарственное обеспечение в России растет примерно по 15% в год

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Лекарственное обеспечение в России растет примерно по 15% в год, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
«
"И когда о нас заявляют, что у нас плохое здравоохранение - это не правда. Мы сегодня растём примерно по 15% в год в части лекарственного обеспечения", - сказал Петров в ходе сессии, посвященной теме глобальной системы лекарственной безопасности, на Восточном экономическом форуме.
Он также сообщил, что на данный момент в России действует более 500 фармацевтических заводов стандарта GMP (надлежащей производственной практики - прим. ред.).
«
"Сегодня Россия технологически способна выпустить практически все лекарственные препараты", - подчеркнул депутат.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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