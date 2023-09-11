https://ria.ru/20230911/lekarstva-1895476879.html

Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год

Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год - РИА Новости, 11.09.2023

Лекарственное обеспечение в России растет по 15 процентов в год

Лекарственное обеспечение в России растет примерно по 15% в год, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:13

2023-09-11T09:13

2023-09-11T09:13

здоровье - общество

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россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Лекарственное обеспечение в России растет примерно по 15% в год, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. "И когда о нас заявляют, что у нас плохое здравоохранение - это не правда. Мы сегодня растём примерно по 15% в год в части лекарственного обеспечения", - сказал Петров в ходе сессии, посвященной теме глобальной системы лекарственной безопасности, на Восточном экономическом форуме. Он также сообщил, что на данный момент в России действует более 500 фармацевтических заводов стандарта GMP (надлежащей производственной практики - прим. ред.). "Сегодня Россия технологически способна выпустить практически все лекарственные препараты", - подчеркнул депутат. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230907/lekarstva-1894672374.html

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здоровье - общество, госдума рф, россия, вэф-2023