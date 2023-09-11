https://ria.ru/20230911/karta-1895377232.html
Интерактивную карту развития Камчатки презентовали на ВЭФ-2023
Интерактивную карту развития Камчатки презентовали на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023
Интерактивную карту развития Камчатки презентовали на ВЭФ-2023
На Восточном зкономическом форуме состоялась презентация научного диджитал-проекта Камчатского края. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:58
2023-09-11T07:58
2023-09-11T07:58
камчатский край
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
александр сафонов
роза хутор
интеррос
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На Восточном зкономическом форуме состоялась презентация научного диджитал-проекта Камчатского края.В павильоне Камчатского края гости ВЭФ-2023 ознакомились с презентацией оригинального проекта, созданного при поддержке группы "Интеррос" командой камчатских ученых в сотрудничестве с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов ("Инстратком") и музеем вулканов "Вулканариум" Петропавловска-Камчатского.Платформа помогает всем заинтересованным в будущем Камчатки понять принципы и цели реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) региона. Был разработан механизм интерактивной игры, где на понятном языке рассказывается о научных выводах, причинах и целях реализации планов КРТ Камчатского края, возможностях сохранения экологии, социально-экономическом развитии.На презентации выступили создатели и партнеры проекта, а также представители правительства Камчатского края"Опыт создания "Интерросом" горного курорта "Роза Хутор" наглядно продемонстрировал, какой огромный эффект могут иметь проекты комплексного развития территории. Так, общий доход региона только от трех ведущих горных курортов, включая "Розу Хутор", составил 1,7 триллиона рублей. Сегодня подобный эффект вполне может и должен быть спрогнозирован на научной основе. Поэтому "Интеррос" выступил партнером этой уникальной разработки, позволяющей, пусть и в игровой форме,наглядно понять, какой эффект для региональной экономики даст тот или иной проект развития территорий", - сказал директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы "Интеррос" Александр Сафонов.По задумке создателей, на карте располагаются различные объекты инфраструктурного развития – фабрики, логистические центры, курорты, жилые массивы. Для победы в игре нужно верно расставить объекты на карте. Пользователи могут передвигать их в разные локации региона, выбирая самую выгодную, по их мнению, позицию и наблюдать, как меняется экономическое, социальное, экологическое благосостояние края. На данном этапе карта представляет пользователям общие баллы за прохождение интерактивного этапа, а также общие рекомендации по ответственному бизнесу в регионе. В будущем на платформе будут отражены конкретные показатели влияния каждого объекта на благосостояние и экологию региона.Проекты КРТ, которые можно увидеть на интерактивной карте: бетонный завод в Елизовском районе, парк "Три Вулкана", комплексная застройка микрорайона Чирельник, международный аэропорт, агрокомплекс, горнодобывающее предприятие на базе Асачинского месторождения и прочие объекты."В каждый объект на интерактивной карте учеными заложены его плановые характеристики: какую экономическую выгоду он принесет региону, сколько рабочих мест откроет, какую поддержку с его помощью получат различные слои населения, и другие. Данные по каждому объекту сопоставляются с соседними и существующими экологическими, социальными, климатическими условиями района расположения. Это позволяет максимально объективно показать, как изменится жизнь людей после реализации всего плана" - пояснил ученый, основатель музея "Вулканариум" Сергей Самойленко,После представления на ВЭФ-2023 центром притяжения проекта на Камчатке станет специальный зал музея "Вулканариум", где будут реализовываться образовательные и просветительские функции этого научно-интерактивного проекта.Создатели планируют постепенно дополнять новые объекты развития региона, насыщать проект дополнительной информацией, которая позволитнаселению не только изучать, но и участвовать в развитии Камчатского края."Проект удачный, потому что он моделирует с одной стороны экономическое развитие, с другой стороны - экологические риски. Это механизм, когда любой гражданин может понять, почему такие решения принимаются органами государственной власти. Это всегда баланс интересов: с одной стороны развивать территорию, создавать налогооблагаемую базу, с другой стороны - учитывать уникальную экосистему Камчатки и сохранять ее для будущих поколений", - сообщил журналистам эколог и общественный деятель Александр Закондырин.
https://ria.ru/20230910/kamchatka-1895345733.html
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камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, александр сафонов, роза хутор, интеррос, вэф-2023
Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Александр Сафонов, Роза Хутор, Интеррос, ВЭФ-2023
Интерактивную карту развития Камчатки презентовали на ВЭФ-2023
На ВЭФ-2023 презентовали научный диджитал-проект Камчатского края
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На Восточном зкономическом форуме состоялась презентация научного диджитал-проекта Камчатского края.
В павильоне Камчатского края гости ВЭФ-2023 ознакомились с презентацией оригинального проекта, созданного при поддержке группы "Интеррос
" командой камчатских ученых в сотрудничестве с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов ("Инстратком") и музеем вулканов "Вулканариум" Петропавловска-Камчатского
.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20
Платформа помогает всем заинтересованным в будущем Камчатки понять принципы и цели реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) региона. Был разработан механизм интерактивной игры, где на понятном языке рассказывается о научных выводах, причинах и целях реализации планов КРТ Камчатского края, возможностях сохранения экологии, социально-экономическом развитии.
На презентации выступили создатели и партнеры проекта, а также представители правительства Камчатского края
"Опыт создания "Интерросом" горного курорта "Роза Хутор" наглядно продемонстрировал, какой огромный эффект могут иметь проекты комплексного развития территории. Так, общий доход региона только от трех ведущих горных курортов, включая "Розу Хутор
", составил 1,7 триллиона рублей. Сегодня подобный эффект вполне может и должен быть спрогнозирован на научной основе. Поэтому "Интеррос" выступил партнером этой уникальной разработки, позволяющей, пусть и в игровой форме,наглядно понять, какой эффект для региональной экономики даст тот или иной проект развития территорий", - сказал директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы "Интеррос" Александр Сафонов
.
По задумке создателей, на карте располагаются различные объекты инфраструктурного развития – фабрики, логистические центры, курорты, жилые массивы. Для победы в игре нужно верно расставить объекты на карте. Пользователи могут передвигать их в разные локации региона, выбирая самую выгодную, по их мнению, позицию и наблюдать, как меняется экономическое, социальное, экологическое благосостояние края. На данном этапе карта представляет пользователям общие баллы за прохождение интерактивного этапа, а также общие рекомендации по ответственному бизнесу в регионе. В будущем на платформе будут отражены конкретные показатели влияния каждого объекта на благосостояние и экологию региона.
Проекты КРТ, которые можно увидеть на интерактивной карте: бетонный завод в Елизовском районе
, парк "Три Вулкана", комплексная застройка микрорайона Чирельник, международный аэропорт, агрокомплекс, горнодобывающее предприятие на базе Асачинского месторождения и прочие объекты.
"В каждый объект на интерактивной карте учеными заложены его плановые характеристики: какую экономическую выгоду он принесет региону, сколько рабочих мест откроет, какую поддержку с его помощью получат различные слои населения, и другие. Данные по каждому объекту сопоставляются с соседними и существующими экологическими, социальными, климатическими условиями района расположения. Это позволяет максимально объективно показать, как изменится жизнь людей после реализации всего плана" - пояснил ученый, основатель музея "Вулканариум" Сергей Самойленко,
После представления на ВЭФ-2023 центром притяжения проекта на Камчатке станет специальный зал музея "Вулканариум", где будут реализовываться образовательные и просветительские функции этого научно-интерактивного проекта.
Создатели планируют постепенно дополнять новые объекты развития региона, насыщать проект дополнительной информацией, которая позволитнаселению не только изучать, но и участвовать в развитии Камчатского края.
"Проект удачный, потому что он моделирует с одной стороны экономическое развитие, с другой стороны - экологические риски. Это механизм, когда любой гражданин может понять, почему такие решения принимаются органами государственной власти. Это всегда баланс интересов: с одной стороны развивать территорию, создавать налогооблагаемую базу, с другой стороны - учитывать уникальную экосистему Камчатки и сохранять ее для будущих поколений", - сообщил журналистам эколог и общественный деятель Александр Закондырин.
Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году