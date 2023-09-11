https://ria.ru/20230911/karta-1895377232.html

Интерактивную карту развития Камчатки презентовали на ВЭФ-2023

Интерактивную карту развития Камчатки презентовали на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023

Интерактивную карту развития Камчатки презентовали на ВЭФ-2023

На Восточном зкономическом форуме состоялась презентация научного диджитал-проекта Камчатского края. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:58

2023-09-11T07:58

2023-09-11T07:58

камчатский край

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

александр сафонов

роза хутор

интеррос

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895467715_0:205:3070:1932_1920x0_80_0_0_5233d79cff95fa3a3409ea7a333ff9e8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На Восточном зкономическом форуме состоялась презентация научного диджитал-проекта Камчатского края.В павильоне Камчатского края гости ВЭФ-2023 ознакомились с презентацией оригинального проекта, созданного при поддержке группы "Интеррос" командой камчатских ученых в сотрудничестве с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов ("Инстратком") и музеем вулканов "Вулканариум" Петропавловска-Камчатского.Платформа помогает всем заинтересованным в будущем Камчатки понять принципы и цели реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) региона. Был разработан механизм интерактивной игры, где на понятном языке рассказывается о научных выводах, причинах и целях реализации планов КРТ Камчатского края, возможностях сохранения экологии, социально-экономическом развитии.На презентации выступили создатели и партнеры проекта, а также представители правительства Камчатского края"Опыт создания "Интерросом" горного курорта "Роза Хутор" наглядно продемонстрировал, какой огромный эффект могут иметь проекты комплексного развития территории. Так, общий доход региона только от трех ведущих горных курортов, включая "Розу Хутор", составил 1,7 триллиона рублей. Сегодня подобный эффект вполне может и должен быть спрогнозирован на научной основе. Поэтому "Интеррос" выступил партнером этой уникальной разработки, позволяющей, пусть и в игровой форме,наглядно понять, какой эффект для региональной экономики даст тот или иной проект развития территорий", - сказал директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы "Интеррос" Александр Сафонов.По задумке создателей, на карте располагаются различные объекты инфраструктурного развития – фабрики, логистические центры, курорты, жилые массивы. Для победы в игре нужно верно расставить объекты на карте. Пользователи могут передвигать их в разные локации региона, выбирая самую выгодную, по их мнению, позицию и наблюдать, как меняется экономическое, социальное, экологическое благосостояние края. На данном этапе карта представляет пользователям общие баллы за прохождение интерактивного этапа, а также общие рекомендации по ответственному бизнесу в регионе. В будущем на платформе будут отражены конкретные показатели влияния каждого объекта на благосостояние и экологию региона.Проекты КРТ, которые можно увидеть на интерактивной карте: бетонный завод в Елизовском районе, парк "Три Вулкана", комплексная застройка микрорайона Чирельник, международный аэропорт, агрокомплекс, горнодобывающее предприятие на базе Асачинского месторождения и прочие объекты."В каждый объект на интерактивной карте учеными заложены его плановые характеристики: какую экономическую выгоду он принесет региону, сколько рабочих мест откроет, какую поддержку с его помощью получат различные слои населения, и другие. Данные по каждому объекту сопоставляются с соседними и существующими экологическими, социальными, климатическими условиями района расположения. Это позволяет максимально объективно показать, как изменится жизнь людей после реализации всего плана" - пояснил ученый, основатель музея "Вулканариум" Сергей Самойленко,После представления на ВЭФ-2023 центром притяжения проекта на Камчатке станет специальный зал музея "Вулканариум", где будут реализовываться образовательные и просветительские функции этого научно-интерактивного проекта.Создатели планируют постепенно дополнять новые объекты развития региона, насыщать проект дополнительной информацией, которая позволитнаселению не только изучать, но и участвовать в развитии Камчатского края."Проект удачный, потому что он моделирует с одной стороны экономическое развитие, с другой стороны - экологические риски. Это механизм, когда любой гражданин может понять, почему такие решения принимаются органами государственной власти. Это всегда баланс интересов: с одной стороны развивать территорию, создавать налогооблагаемую базу, с другой стороны - учитывать уникальную экосистему Камчатки и сохранять ее для будущих поколений", - сообщил журналистам эколог и общественный деятель Александр Закондырин.

https://ria.ru/20230910/kamchatka-1895345733.html

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, александр сафонов, роза хутор, интеррос, вэф-2023