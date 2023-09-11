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В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов

В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов - РИА Новости, 11.09.2023

В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов

В России на 15-20 процентов может подешеветь красная икра. Об этом рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:15

2023-09-11T02:15

2023-09-11T06:14

экономика

россия

александр новиков

красная икра

цены

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России на 15-20 процентов может подешеветь красная икра. Об этом рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik."Цены изменятся, но не очень сильно. Сейчас свежая икра начинает появляться в продаже, и цена на нее уже ниже, чем была в прошлом году в это время, но пока она еще достаточно высокая. Надо понимать, что рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15-20 процентов ниже, чем в прошлом году", — отметил Новиков.Прошлый год был "неурожайным" для российской рыбной промышленности, поэтому цены на красную икру заметно выросли, пояснил эксперт."С рыбой и красной икрой у нас то густо, то пусто. Один год урожай, а другой — неурожай. Это связано с особенностями прихода рыбы к нашим берегам. Прошлый год у нас был плохой, было мало рыбы, мало икры, поэтому серьезно выросли цены на красную икру для потребителя, она была в дефиците на рынке", — добавил Новиков.В 2023 году улов больше, чем в предыдущие годы, уточнил собеседник радио. При этом количество добытой рыбы превысило примерно на 20 процентов показатели "уловистого" 2021 года, заключил эксперт.

https://ria.ru/20221221/ikra-1840147196.html

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экономика, россия, александр новиков, красная икра, цены