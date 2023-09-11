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В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов - РИА Новости, 11.09.2023
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02:15 11.09.2023 (обновлено: 06:14 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ikra-1895422403.html
В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов
В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов - РИА Новости, 11.09.2023
В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов
В России на 15-20 процентов может подешеветь красная икра. Об этом рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:15
2023-09-11T06:14
экономика
россия
александр новиков
красная икра
цены
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России на 15-20 процентов может подешеветь красная икра. Об этом рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik."Цены изменятся, но не очень сильно. Сейчас свежая икра начинает появляться в продаже, и цена на нее уже ниже, чем была в прошлом году в это время, но пока она еще достаточно высокая. Надо понимать, что рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15-20 процентов ниже, чем в прошлом году", — отметил Новиков.Прошлый год был "неурожайным" для российской рыбной промышленности, поэтому цены на красную икру заметно выросли, пояснил эксперт."С рыбой и красной икрой у нас то густо, то пусто. Один год урожай, а другой — неурожай. Это связано с особенностями прихода рыбы к нашим берегам. Прошлый год у нас был плохой, было мало рыбы, мало икры, поэтому серьезно выросли цены на красную икру для потребителя, она была в дефиците на рынке", — добавил Новиков.В 2023 году улов больше, чем в предыдущие годы, уточнил собеседник радио. При этом количество добытой рыбы превысило примерно на 20 процентов показатели "уловистого" 2021 года, заключил эксперт.
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экономика, россия, александр новиков, красная икра, цены
Экономика, Россия, Александр Новиков, Красная икра, Цены
В России на 15-20 процентов может подешеветь один из рыбных деликатесов

Эксперт Новиков спрогнозировал снижение цены на красную икру на 15-20 процентов

© Pixabay / marinamarusya13 Бутерброды с красной икрой
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Pixabay / marinamarusya13
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России на 15-20 процентов может подешеветь красная икра. Об этом рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik.
«
"Цены изменятся, но не очень сильно. Сейчас свежая икра начинает появляться в продаже, и цена на нее уже ниже, чем была в прошлом году в это время, но пока она еще достаточно высокая. Надо понимать, что рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15-20 процентов ниже, чем в прошлом году", — отметил Новиков.
Прошлый год был "неурожайным" для российской рыбной промышленности, поэтому цены на красную икру заметно выросли, пояснил эксперт.
"С рыбой и красной икрой у нас то густо, то пусто. Один год урожай, а другой — неурожай. Это связано с особенностями прихода рыбы к нашим берегам. Прошлый год у нас был плохой, было мало рыбы, мало икры, поэтому серьезно выросли цены на красную икру для потребителя, она была в дефиците на рынке", — добавил Новиков.
В 2023 году улов больше, чем в предыдущие годы, уточнил собеседник радио. При этом количество добытой рыбы превысило примерно на 20 процентов показатели "уловистого" 2021 года, заключил эксперт.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовиковКрасная икраЦены
 
 
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