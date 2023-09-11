https://ria.ru/20230911/gripp-1895470824.html
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом - РИА Новости, 11.09.2023
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности в этом сезоне, ближе к концу года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:29
2023-09-11T08:29
2023-09-11T08:29
здоровье - общество
россия
анна попова
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности в этом сезоне, ближе к концу года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнётся ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь",- сказала Попова журналистам в кулуарах ВЭФ.Она призвала россиян сделать прививки против гриппа, отметив, что почти 45% от необходимого объёма вакцин уже поставлено в регионы.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230804/gripp-1888162454.html
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здоровье - общество, россия, анна попова, вэф-2023
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, ВЭФ-2023
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом
Попова: подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности