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Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом - РИА Новости, 11.09.2023
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08:29 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/gripp-1895470824.html
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом - РИА Новости, 11.09.2023
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности в этом сезоне, ближе к концу года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:29
2023-09-11T08:29
здоровье - общество
россия
анна попова
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности в этом сезоне, ближе к концу года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнётся ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь",- сказала Попова журналистам в кулуарах ВЭФ.Она призвала россиян сделать прививки против гриппа, отметив, что почти 45% от необходимого объёма вакцин уже поставлено в регионы.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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здоровье - общество, россия, анна попова, вэф-2023
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, ВЭФ-2023
Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом

Попова: подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности

© iStock.com / South_agencyПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / South_agency
Простуженная женщина . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности в этом сезоне, ближе к концу года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнётся ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь",- сказала Попова журналистам в кулуарах ВЭФ.
Она призвала россиян сделать прививки против гриппа, отметив, что почти 45% от необходимого объёма вакцин уже поставлено в регионы.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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