https://ria.ru/20230911/gripp-1895470824.html

Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом

Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом - РИА Новости, 11.09.2023

Попова рассказала об ожидаемом уровне заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности в этом сезоне, ближе к концу года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:29

2023-09-11T08:29

2023-09-11T08:29

здоровье - общество

россия

анна попова

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_093b355d644fc833fd120e3d21818a91.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности в этом сезоне, ближе к концу года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнётся ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь",- сказала Попова журналистам в кулуарах ВЭФ.Она призвала россиян сделать прививки против гриппа, отметив, что почти 45% от необходимого объёма вакцин уже поставлено в регионы.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230804/gripp-1888162454.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, анна попова, вэф-2023