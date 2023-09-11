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В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО - РИА Новости, 11.09.2023
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12:09 11.09.2023 (обновлено: 12:29 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/evropa-1895530262.html
В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО
В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО - РИА Новости, 11.09.2023
В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев на фоне сообщений об ограничениях на использование личных вещей и автотранспорта в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:09
2023-09-11T12:29
европа
россия
украина
виктор бондарев
евросоюз
совет федерации рф
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев на фоне сообщений об ограничениях на использование личных вещей и автотранспорта в своем Telegram-канале предложил россиянам не посещать Европу, "пока мы не завершили СВО и не прижали ЕС к ногтю". Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. "Коллективный Запад прекрасно понимает, что, несмотря на его поддержку, Украина проигрывает, поэтому европейцы решили отыграться на простых россиянах. Это позор, впрочем, к такому уже чиновникам ЕС не привыкать. Так что рекомендую в ЕС не ездить, пока мы не завершили СВО, не добились ее целей и не прижали ЕС к ногтю, а дальше, я думаю, разберёмся", - написал сенатор в своем телеграм-канале. Бондарев отметил, что ему путь в Европу давно закрыт из-за персональных санкций, "и я от этого не страдаю". "Для меня это дополнительный стимул попутешествовать по России и лучше узнать ее. А посмотреть у нас, поверьте, есть много чего, в том числе и уникального", - заключил политик. В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.
https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html
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европа, россия, украина, виктор бондарев, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
Европа, Россия, Украина, Виктор Бондарев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО

Сенатор Бондарев предложил россиянам не ездить в Европу до завершения СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев на фоне сообщений об ограничениях на использование личных вещей и автотранспорта в своем Telegram-канале предложил россиянам не посещать Европу, "пока мы не завершили СВО и не прижали ЕС к ногтю".
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
"Коллективный Запад прекрасно понимает, что, несмотря на его поддержку, Украина проигрывает, поэтому европейцы решили отыграться на простых россиянах. Это позор, впрочем, к такому уже чиновникам ЕС не привыкать. Так что рекомендую в ЕС не ездить, пока мы не завершили СВО, не добились ее целей и не прижали ЕС к ногтю, а дальше, я думаю, разберёмся", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Бондарев отметил, что ему путь в Европу давно закрыт из-за персональных санкций, "и я от этого не страдаю". "Для меня это дополнительный стимул попутешествовать по России и лучше узнать ее. А посмотреть у нас, поверьте, есть много чего, в том числе и уникального", - заключил политик.
В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.
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ЕвропаРоссияУкраинаВиктор БондаревЕвросоюзСовет Федерации РФЕврокомиссия
 
 
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