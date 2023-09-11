https://ria.ru/20230911/evropa-1895530262.html

В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО

В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО - РИА Новости, 11.09.2023

В Совфеде предложили россиянам не ездить в Европу до завершения СВО

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев на фоне сообщений об ограничениях на использование личных вещей и автотранспорта в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:09

2023-09-11T12:09

2023-09-11T12:29

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виктор бондарев

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев на фоне сообщений об ограничениях на использование личных вещей и автотранспорта в своем Telegram-канале предложил россиянам не посещать Европу, "пока мы не завершили СВО и не прижали ЕС к ногтю". Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. "Коллективный Запад прекрасно понимает, что, несмотря на его поддержку, Украина проигрывает, поэтому европейцы решили отыграться на простых россиянах. Это позор, впрочем, к такому уже чиновникам ЕС не привыкать. Так что рекомендую в ЕС не ездить, пока мы не завершили СВО, не добились ее целей и не прижали ЕС к ногтю, а дальше, я думаю, разберёмся", - написал сенатор в своем телеграм-канале. Бондарев отметил, что ему путь в Европу давно закрыт из-за персональных санкций, "и я от этого не страдаю". "Для меня это дополнительный стимул попутешествовать по России и лучше узнать ее. А посмотреть у нас, поверьте, есть много чего, в том числе и уникального", - заключил политик. В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.

https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html

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Екатерина Зайцева

европа, россия, украина, виктор бондарев, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия