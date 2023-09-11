https://ria.ru/20230911/erdogan-1895595350.html
Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным
Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным - РИА Новости, 11.09.2023
Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с российским коллегой Владимиром Путиным, попросит российского лидера... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:08
2023-09-11T15:08
2023-09-11T15:08
экономика
турция
индия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с российским коллегой Владимиром Путиным, попросит российского лидера увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран. "Мы пока остановились на предложении господина Путина о поставке одного миллиона тонн зерна, и будем просить его увеличить этот объем, продолжая телефонную дипломатию", - сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Индии.
https://ria.ru/20230911/boeviki-1895556670.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, индия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
Экономика, Турция, Индия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным
Эрдоган попросит Путина увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран