https://ria.ru/20230911/erdogan-1895595350.html

Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным

Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным - РИА Новости, 11.09.2023

Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с российским коллегой Владимиром Путиным, попросит российского лидера... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:08

2023-09-11T15:08

2023-09-11T15:08

экономика

турция

индия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с российским коллегой Владимиром Путиным, попросит российского лидера увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран. "Мы пока остановились на предложении господина Путина о поставке одного миллиона тонн зерна, и будем просить его увеличить этот объем, продолжая телефонную дипломатию", - сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Индии.

https://ria.ru/20230911/boeviki-1895556670.html

турция

индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, турция, индия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка