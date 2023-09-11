https://ria.ru/20230911/eksport-1895510095.html
РЭЦ: доля несырьевого экспорта России в страны Азии выросла до 29%
РЭЦ: доля несырьевого экспорта России в страны Азии выросла до 29% - РИА Новости, 11.09.2023
РЭЦ: доля несырьевого экспорта России в страны Азии выросла до 29%
Рынки стран АТР всегда привлекали внимание российских экспортеров, и сейчас этот интерес только увеличивается: за первые пять месяцев 2023 года доля несырьевого РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:06
2023-09-11T11:06
2023-09-11T13:28
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
атр
россия
китай
вероника никишина
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Рынки стран АТР всегда привлекали внимание российских экспортеров, и сейчас этот интерес только увеличивается: за первые пять месяцев 2023 года доля несырьевого неэнергетического экспорта в страны АТР увеличилась до 29% против 25% в прошлом году, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, выступая на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России" в рамках ВЭФ."Рынки стран АТР всегда были в фокусе внимания российских экспортеров, мы не с нуля начинаем на них заходить. Динамика интереса наших компаний к АТР, так же как и интереса зарубежных компаний к нашей продукции, сейчас интенсивная. В этих условиях поддержку получают как крупнейшие производители отраслей, традиционно ассоциирующихся с российским экспортом, так и "новые экспортеры", бизнес в сегментах товаров с более высокой степенью переработки. И главное, что объединяет экспортеров всех уровней – это необходимость решение вопросов с доставкой грузов", - сказала Никишина.Данные статистики в том числе отражают и эффективность цифровых решений по развитию экспорта, которые государство предлагает бизнесу. Основной цифровой сервис, который РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) предлагает в помощь бизнесу для решения вопросов транспортировки – заказ услуг перевозки "Агроэкспрессом".Это совместный проект РЭЦ и "РЖД Логистика", который позволяет доставлять максимально свежую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай, Вьетнам и другие страны. Услуга доступна на платформе "Мой экспорт".В этом году РЭЦ также организовал с транспортной компанией Fesco сервис "Рыбный шаттл" по доставке рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах из портов Дальнего Востока в Китай, а также из Мурманска и Санкт-Петербурга в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сервис помогает российским экспортерам найти замену ушедшим с рынка логистическим компаниям и дает возможность компенсировать до четверти расходов на транспортировку по программе господдержки.Кроме того, разработано совместное решение с "Почтой России" по доставке консолидированных грузов для МСП. Услуга была анонсирована на ПМЭФ в июне 2023 года, и уже в августе состоялась первая отправка железнодорожным транспортом, сейчас формируется вторая партия.Никишина отметила, что для дальнейшего успешного решения логистических задач экспортеров нужна готовность к их решению всех участников процесса: как непосредственно бизнеса, так и логистических центров и администраций регионов.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, атр, россия, китай, вероника никишина, ржд, fesco, технологии, восточный экономический форум (вэф), экспорт, вэф-2023
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, АТР, Россия, Китай, Вероника Никишина, РЖД, FESCO, Технологии, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экспорт, ВЭФ-2023
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Рынки стран АТР всегда привлекали внимание российских экспортеров, и сейчас этот интерес только увеличивается: за первые пять месяцев 2023 года доля несырьевого неэнергетического экспорта в страны АТР увеличилась до 29% против 25% в прошлом году, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, выступая на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России" в рамках ВЭФ.
"Рынки стран АТР всегда были в фокусе внимания российских экспортеров, мы не с нуля начинаем на них заходить. Динамика интереса наших компаний к АТР, так же как и интереса зарубежных компаний к нашей продукции, сейчас интенсивная. В этих условиях поддержку получают как крупнейшие производители отраслей, традиционно ассоциирующихся с российским экспортом, так и "новые экспортеры", бизнес в сегментах товаров с более высокой степенью переработки. И главное, что объединяет экспортеров всех уровней – это необходимость решение вопросов с доставкой грузов", - сказала Никишина.
Данные статистики в том числе отражают и эффективность цифровых решений по развитию экспорта, которые государство предлагает бизнесу. Основной цифровой сервис, который РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) предлагает в помощь бизнесу для решения вопросов транспортировки – заказ услуг перевозки "Агроэкспрессом".
Это совместный проект РЭЦ и "РЖД Логистика
", который позволяет доставлять максимально свежую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай
, Вьетнам
и другие страны. Услуга доступна на платформе "Мой экспорт".
В этом году РЭЦ также организовал с транспортной компанией Fesco
сервис "Рыбный шаттл" по доставке рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах из портов Дальнего Востока
в Китай, а также из Мурманска
и Санкт-Петербурга
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сервис помогает российским экспортерам найти замену ушедшим с рынка логистическим компаниям и дает возможность компенсировать до четверти расходов на транспортировку по программе господдержки.
Кроме того, разработано совместное решение с "Почтой России
" по доставке консолидированных грузов для МСП. Услуга была анонсирована на ПМЭФ в июне 2023 года, и уже в августе состоялась первая отправка железнодорожным транспортом, сейчас формируется вторая партия.
РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров
Никишина отметила, что для дальнейшего успешного решения логистических задач экспортеров нужна готовность к их решению всех участников процесса: как непосредственно бизнеса, так и логистических центров и администраций регионов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.