https://ria.ru/20230911/eksport-1895510095.html

РЭЦ: доля несырьевого экспорта России в страны Азии выросла до 29%

РЭЦ: доля несырьевого экспорта России в страны Азии выросла до 29% - РИА Новости, 11.09.2023

РЭЦ: доля несырьевого экспорта России в страны Азии выросла до 29%

Рынки стран АТР всегда привлекали внимание российских экспортеров, и сейчас этот интерес только увеличивается: за первые пять месяцев 2023 года доля несырьевого РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:06

2023-09-11T11:06

2023-09-11T13:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

атр

россия

китай

вероника никишина

ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Рынки стран АТР всегда привлекали внимание российских экспортеров, и сейчас этот интерес только увеличивается: за первые пять месяцев 2023 года доля несырьевого неэнергетического экспорта в страны АТР увеличилась до 29% против 25% в прошлом году, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, выступая на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России" в рамках ВЭФ."Рынки стран АТР всегда были в фокусе внимания российских экспортеров, мы не с нуля начинаем на них заходить. Динамика интереса наших компаний к АТР, так же как и интереса зарубежных компаний к нашей продукции, сейчас интенсивная. В этих условиях поддержку получают как крупнейшие производители отраслей, традиционно ассоциирующихся с российским экспортом, так и "новые экспортеры", бизнес в сегментах товаров с более высокой степенью переработки. И главное, что объединяет экспортеров всех уровней – это необходимость решение вопросов с доставкой грузов", - сказала Никишина.Данные статистики в том числе отражают и эффективность цифровых решений по развитию экспорта, которые государство предлагает бизнесу. Основной цифровой сервис, который РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) предлагает в помощь бизнесу для решения вопросов транспортировки – заказ услуг перевозки "Агроэкспрессом".Это совместный проект РЭЦ и "РЖД Логистика", который позволяет доставлять максимально свежую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай, Вьетнам и другие страны. Услуга доступна на платформе "Мой экспорт".В этом году РЭЦ также организовал с транспортной компанией Fesco сервис "Рыбный шаттл" по доставке рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах из портов Дальнего Востока в Китай, а также из Мурманска и Санкт-Петербурга в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сервис помогает российским экспортерам найти замену ушедшим с рынка логистическим компаниям и дает возможность компенсировать до четверти расходов на транспортировку по программе господдержки.Кроме того, разработано совместное решение с "Почтой России" по доставке консолидированных грузов для МСП. Услуга была анонсирована на ПМЭФ в июне 2023 года, и уже в августе состоялась первая отправка железнодорожным транспортом, сейчас формируется вторая партия.Никишина отметила, что для дальнейшего успешного решения логистических задач экспортеров нужна готовность к их решению всех участников процесса: как непосредственно бизнеса, так и логистических центров и администраций регионов.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, атр, россия, китай, вероника никишина, ржд, fesco, технологии, восточный экономический форум (вэф), экспорт, вэф-2023