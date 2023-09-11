https://ria.ru/20230911/deti-1895460383.html

ВЦИОМ назвал количество женщин, которые хотели бы детей

ВЦИОМ назвал количество женщин, которые хотели бы детей - РИА Новости, 11.09.2023

ВЦИОМ назвал количество женщин, которые хотели бы детей

Около 88% женщин в России в репродуктивном возрасте хотели бы завести ребенка при условии отсутствия ограничивающих обстоятельств, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:05

2023-09-11T07:05

2023-09-11T07:05

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дальневосточный федеральный университет

вциом

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Около 88% женщин в России в репродуктивном возрасте хотели бы завести ребенка при условии отсутствия ограничивающих обстоятельств, сообщил генеральный директор Фонда "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (ВЦИОМ) Константин Абрамов. "Восемьдесят восемь процентов женщин репродуктивного возраста хотели бы иметь детей при условии, что никаких ограничивающих обстоятельств нет. При этом одного - 12%, двух - 39%, трёх - 28%, четырёх и более - 9%. В принципе не хотели бы иметь детей в этом возрасте - говорят об этом женщины - 7%", - рассказал Абрамов во время конференции "Народосбережение в основе социально-культурного развития России" на Восточном экономическом форуме. По его словам, среди тех, кто хотел бы иметь детей больше, чем уже имеет, 54% - те, кто имеют уже одного ребенка, двух детей - 39%, трёх - 7%. Кроме того, Абрамов отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге женщины чаще всего отвечают, что не хотели бы иметь детей в принципе (14%). В целом по стране этот показатель составляет 7%. "Чем менее индустриальная местность и чуть меньше крупный город, тем больше наши женщины высказывают желание о том, что они готовы иметь большее количество детей", - добавил Абрамов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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общество, россия, москва, санкт-петербург, дальневосточный федеральный университет, вциом, вэф-2023