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Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
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13:11 11.09.2023 (обновлено: 13:14 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/deptrans-1895550754.html
Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы
Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы
Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:11
2023-09-11T13:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На МСД (СВХ, дом 31, корпус 1 по Зеленоградской улице) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20230907/gaishnik-1894850579.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы

Дептранс: шесть машин на севере Москвы попали в аварию, движение затруднено

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На МСД (СВХ, дом 31, корпус 1 по Зеленоградской улице) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех", - добавили в дептрансе.
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