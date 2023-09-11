https://ria.ru/20230911/deptrans-1895550754.html

Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы

Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 11.09.2023

Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы

Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:11

2023-09-11T13:11

2023-09-11T13:14

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На МСД (СВХ, дом 31, корпус 1 по Зеленоградской улице) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех", - добавили в дептрансе.

https://ria.ru/20230907/gaishnik-1894850579.html

https://ria.ru/20230907/dtp-1894768830.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва