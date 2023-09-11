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Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы
Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы
Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:11
2023-09-11T13:11
2023-09-11T13:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На МСД (СВХ, дом 31, корпус 1 по Зеленоградской улице) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20230907/gaishnik-1894850579.html
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происшествия, москва
Шесть машин попали в аварию на северо-востоке Москвы
Дептранс: шесть машин на севере Москвы попали в аварию, движение затруднено
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Авария с участием шести автомобилей произошла на Северо-восточной хорде в Москве, движение в центр осуществляется по двум полосам из четырех, сообщили
в столичном департаменте транспорта.
"На МСД (СВХ, дом 31, корпус 1 по Зеленоградской улице) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех", - добавили в дептрансе.
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