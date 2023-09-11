https://ria.ru/20230911/depressiya-1894575534.html

Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой

Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой - РИА Новости, 11.09.2023

Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой

Это не диагноз, осенняя хандра чаще проходит сама, рассказали РИА Новости в Центре медицины сна МГУ. На улице дождь и слякоть, а на работе — много задач, от... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:06

культура

стиль жизни

психология

осень

депрессия

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работа

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Это не диагноз, осенняя хандра чаще проходит сама, рассказали РИА Новости в Центре медицины сна МГУ. На улице дождь и слякоть, а на работе — много задач, от которых отвыкли за отпуск. Именно сейчас полезны советы психологов и сомнологов о том, как справиться с сезонными перепадами настроения и унынием.Причины для грусти: много работы, мало солнцаОсенняя хандра — обычная реакция организма на изменения в природе, считают врачи. Световой день сокращается, а с ним и уровень жизненной активности."В осенне-зимний период ухудшается качество сна и настроение, возникает аффективное расстройство — сезонная депрессия. Она связана в том числе с недостатком солнечного света. Около десяти процентов людей к этому очень чувствительны", — поясняет руководитель Центра медицины сна в Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.На природные изменения накладываются личностные факторы, добавляет доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников."Заканчиваются каникулы и отпуска, нужно возвращаться к привычной рутине, для чего тоже нужны силы и желание. Из-за этого человек начинает хандрить", — отмечает психолог.Хандре так или иначе подвержены все, но ощущают и переживают ее по-разному. Кто-то вообще не замечает, а у чувствительных людей такое состояние может быть выражено сильнее. Но не нужно беспокоиться и ставить себе серьезные диагнозы."Временное и незначительное ухудшение настроения — не повод для беспокойства. Однако если осенняя хандра затянулась надолго, начинает мешать в работе и повседневной жизни, стоит проконсультироваться с психологом", — рекомендует Шляпников.Без паники: хандра пройдет самаУ здорового человека хандра проходит сама собой. Организму просто нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям."Важно не отягощать жизнь лишними заботами, — говорит Шляпников. — Лучше позаботиться о себе: грамотно питаться, много отдыхать, высыпаться, бывать на свежем воздухе, больше общаться, делать то, что приятно и в удовольствие".По словам психолога Натальи Фомичевой, поднять настроение помогут яркие продукты, например тыква и облепиха. Они полезные, а цвета стимулирует органы чувств. Спорт — тоже хорошая поддержка для организма. "Дайте себе больше физической нагрузки, — советует Фомичева. — Она помогает вырабатывать эндорфины, которые улучшают настроение".Человеческий мозг научился замечать плохое — это помогало нашим предкам выживать. Но нужно тренироваться, чтобы фокусировать внимание на позитивном."Кому-то поможет "дневник радости или благодарности": в конце дня нужно записать, что сделало вашу жизнь лучше и приятнее", — предлагает психолог.Врач-сомнолог предупреждает: не стоит поддаваться соблазну пролежать под одеялом весь день. Режим в выходные и в будни не должен принципиально отличаться."Если человек в выходные дни то засыпает, то пробуждается, это гарантирует плохой сон в ночь на понедельник и социальный джетлаг", — добавляет Александр Калинкин из Центра медицины сна МГУ.Помощь друга: не перестаратьсяЕсли близкие впали в хандру, нужно проявлять к ним больше внимания. Но очень деликатно, чтобы не навредить, предостерегает Владимир Шляпников."Не стоит пытаться растормошить или развеселить человека, такое никому не пойдет на пользу. Простое человеческое присутствие — самое лучшее лекарство", — подчеркивает психолог.Призывы навестить специалиста нужны, если вам кажется, что хандра у близкого человека затянулась, он пренебрегает семейными и профессиональными обязанностями, перестал следить за собой и за домом.С наступлением прохладного сезона самое время достать уютный свитер и позаботиться о близких. Возможно, даже получится вслед за Пушкиным назвать осень любимой порой.

https://ria.ru/20230830/afisha-1892894105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стиль жизни, психология, осень, депрессия, здоровье, работа, фрукты