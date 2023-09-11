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Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой - РИА Новости, 11.09.2023
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Культура
 
08:00 11.09.2023 (обновлено: 08:06 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/depressiya-1894575534.html
Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой
Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой - РИА Новости, 11.09.2023
Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой
Это не диагноз, осенняя хандра чаще проходит сама, рассказали РИА Новости в Центре медицины сна МГУ. На улице дождь и слякоть, а на работе — много задач, от... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:00
2023-09-11T08:06
культура
стиль жизни
психология
осень
депрессия
здоровье
работа
фрукты
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Это не диагноз, осенняя хандра чаще проходит сама, рассказали РИА Новости в Центре медицины сна МГУ. На улице дождь и слякоть, а на работе — много задач, от которых отвыкли за отпуск. Именно сейчас полезны советы психологов и сомнологов о том, как справиться с сезонными перепадами настроения и унынием.Причины для грусти: много работы, мало солнцаОсенняя хандра — обычная реакция организма на изменения в природе, считают врачи. Световой день сокращается, а с ним и уровень жизненной активности.&quot;В осенне-зимний период ухудшается качество сна и настроение, возникает аффективное расстройство — сезонная депрессия. Она связана в том числе с недостатком солнечного света. Около десяти процентов людей к этому очень чувствительны&quot;, — поясняет руководитель Центра медицины сна в Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.На природные изменения накладываются личностные факторы, добавляет доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.&quot;Заканчиваются каникулы и отпуска, нужно возвращаться к привычной рутине, для чего тоже нужны силы и желание. Из-за этого человек начинает хандрить&quot;, — отмечает психолог.Хандре так или иначе подвержены все, но ощущают и переживают ее по-разному. Кто-то вообще не замечает, а у чувствительных людей такое состояние может быть выражено сильнее. Но не нужно беспокоиться и ставить себе серьезные диагнозы.&quot;Временное и незначительное ухудшение настроения — не повод для беспокойства. Однако если осенняя хандра затянулась надолго, начинает мешать в работе и повседневной жизни, стоит проконсультироваться с психологом&quot;, — рекомендует Шляпников.Без паники: хандра пройдет самаУ здорового человека хандра проходит сама собой. Организму просто нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям.&quot;Важно не отягощать жизнь лишними заботами, — говорит Шляпников. — Лучше позаботиться о себе: грамотно питаться, много отдыхать, высыпаться, бывать на свежем воздухе, больше общаться, делать то, что приятно и в удовольствие&quot;.По словам психолога Натальи Фомичевой, поднять настроение помогут яркие продукты, например тыква и облепиха. Они полезные, а цвета стимулирует органы чувств. Спорт — тоже хорошая поддержка для организма. &quot;Дайте себе больше физической нагрузки, — советует Фомичева. — Она помогает вырабатывать эндорфины, которые улучшают настроение&quot;.Человеческий мозг научился замечать плохое — это помогало нашим предкам выживать. Но нужно тренироваться, чтобы фокусировать внимание на позитивном.&quot;Кому-то поможет &quot;дневник радости или благодарности&quot;: в конце дня нужно записать, что сделало вашу жизнь лучше и приятнее&quot;, — предлагает психолог.Врач-сомнолог предупреждает: не стоит поддаваться соблазну пролежать под одеялом весь день. Режим в выходные и в будни не должен принципиально отличаться.&quot;Если человек в выходные дни то засыпает, то пробуждается, это гарантирует плохой сон в ночь на понедельник и социальный джетлаг&quot;, — добавляет Александр Калинкин из Центра медицины сна МГУ.Помощь друга: не перестаратьсяЕсли близкие впали в хандру, нужно проявлять к ним больше внимания. Но очень деликатно, чтобы не навредить, предостерегает Владимир Шляпников.&quot;Не стоит пытаться растормошить или развеселить человека, такое никому не пойдет на пользу. Простое человеческое присутствие — самое лучшее лекарство&quot;, — подчеркивает психолог.Призывы навестить специалиста нужны, если вам кажется, что хандра у близкого человека затянулась, он пренебрегает семейными и профессиональными обязанностями, перестал следить за собой и за домом.С наступлением прохладного сезона самое время достать уютный свитер и позаботиться о близких. Возможно, даже получится вслед за Пушкиным назвать осень любимой порой.
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стиль жизни, психология, осень, депрессия, здоровье, работа, фрукты
Культура, Стиль жизни, Психология, Осень, депрессия, Здоровье, Работа, Фрукты
Не спать до обеда: как еще справиться с осенней хандрой

В Центре медицины сна МГУ рассказали о способах борьбы с осенней хандрой

© Depositphotos.com / massonforstockДевушка в парке
Девушка в парке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Depositphotos.com / massonforstock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Это не диагноз, осенняя хандра чаще проходит сама, рассказали РИА Новости в Центре медицины сна МГУ. На улице дождь и слякоть, а на работе — много задач, от которых отвыкли за отпуск. Именно сейчас полезны советы психологов и сомнологов о том, как справиться с сезонными перепадами настроения и унынием.

Причины для грусти: много работы, мало солнца

Осенняя хандра — обычная реакция организма на изменения в природе, считают врачи. Световой день сокращается, а с ним и уровень жизненной активности.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве
«

"В осенне-зимний период ухудшается качество сна и настроение, возникает аффективное расстройство — сезонная депрессия. Она связана в том числе с недостатком солнечного света. Около десяти процентов людей к этому очень чувствительны", — поясняет руководитель Центра медицины сна в Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

На природные изменения накладываются личностные факторы, добавляет доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
«

"Заканчиваются каникулы и отпуска, нужно возвращаться к привычной рутине, для чего тоже нужны силы и желание. Из-за этого человек начинает хандрить", — отмечает психолог.

Хандре так или иначе подвержены все, но ощущают и переживают ее по-разному. Кто-то вообще не замечает, а у чувствительных людей такое состояние может быть выражено сильнее. Но не нужно беспокоиться и ставить себе серьезные диагнозы.
© iStock.com / RawpixelРасстроенный мужчина
Расстроенный мужчина - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© iStock.com / Rawpixel
Расстроенный мужчина
«

"Временное и незначительное ухудшение настроения — не повод для беспокойства. Однако если осенняя хандра затянулась надолго, начинает мешать в работе и повседневной жизни, стоит проконсультироваться с психологом", — рекомендует Шляпников.

Без паники: хандра пройдет сама

У здорового человека хандра проходит сама собой. Организму просто нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям.
«

"Важно не отягощать жизнь лишними заботами, — говорит Шляпников. — Лучше позаботиться о себе: грамотно питаться, много отдыхать, высыпаться, бывать на свежем воздухе, больше общаться, делать то, что приятно и в удовольствие".

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве
Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве
По словам психолога Натальи Фомичевой, поднять настроение помогут яркие продукты, например тыква и облепиха. Они полезные, а цвета стимулирует органы чувств. Спорт — тоже хорошая поддержка для организма.
«

"Дайте себе больше физической нагрузки, — советует Фомичева. — Она помогает вырабатывать эндорфины, которые улучшают настроение".

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка во время пробежки по набережной Марка Шагала в Москве
Девушка во время пробежки по набережной Марка Шагала в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка во время пробежки по набережной Марка Шагала в Москве
Человеческий мозг научился замечать плохое — это помогало нашим предкам выживать. Но нужно тренироваться, чтобы фокусировать внимание на позитивном.
«

"Кому-то поможет "дневник радости или благодарности": в конце дня нужно записать, что сделало вашу жизнь лучше и приятнее", — предлагает психолог.

© Фото : Unsplash/Andisheh AСпящий человек
Спящий человек - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Unsplash/Andisheh A
Спящий человек
Врач-сомнолог предупреждает: не стоит поддаваться соблазну пролежать под одеялом весь день. Режим в выходные и в будни не должен принципиально отличаться.
«

"Если человек в выходные дни то засыпает, то пробуждается, это гарантирует плохой сон в ночь на понедельник и социальный джетлаг", — добавляет Александр Калинкин из Центра медицины сна МГУ.

Помощь друга: не перестараться

Если близкие впали в хандру, нужно проявлять к ним больше внимания. Но очень деликатно, чтобы не навредить, предостерегает Владимир Шляпников.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители в ресторане “Корюшка” на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Посетители в ресторане “Корюшка” на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Посетители в ресторане “Корюшка” на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
«

"Не стоит пытаться растормошить или развеселить человека, такое никому не пойдет на пользу. Простое человеческое присутствие — самое лучшее лекарство", — подчеркивает психолог.

Призывы навестить специалиста нужны, если вам кажется, что хандра у близкого человека затянулась, он пренебрегает семейными и профессиональными обязанностями, перестал следить за собой и за домом.
С наступлением прохладного сезона самое время достать уютный свитер и позаботиться о близких. Возможно, даже получится вслед за Пушкиным назвать осень любимой порой.
Шестая церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью
30 августа, 08:00
 
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