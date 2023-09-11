https://ria.ru/20230911/dens-1895649478.html

Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после страшной аварии

Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после страшной аварии - РИА Новости, 11.09.2023

Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после страшной аварии

Певица Лада Дэнс, которая в начале августа попала в страшное ДТП в Подмосковье, впервые появилась на телевидении, став гостьей программы "Малахов". РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:47

2023-09-11T18:47

2023-09-11T18:48

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Певица Лада Дэнс, которая в начале августа попала в страшное ДТП в Подмосковье, впервые появилась на телевидении, став гостьей программы "Малахов". В эфире, приуроченному ко дню рождения артистки, звезда 90-х раскрыла подробности аварии и заявила, что вина лежит на водителе, который в тот день вез артистку и ее подруг Марию Абрамову и Елену Романову. Они тоже получили травмы и до сих пор проходят реабилитацию. "Я не знаю, что этот человек должен сделать, чтобы они его простили", – прокомментировала исполнительница. В студии Андрея Малахова также появились Алика Смехова и Жанна Эппле, коллеги Лады Дэнс по сериалу "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…".Они обе отметили, что Лада Дэнс прекрасно выглядит. "Форма восхитительная. Только актеры так умеют. Лада всегда была бойцом, она уникальный человек", – заявила Эппле."Лада умеет не только регенерировать свое тело, но и правильно принимать удары судьбы", – добавила Смехова. Пятого августа Лада Дэнс и ее подруги попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника. Позже певице провели операцию на лице, из-за чего она пока не может общаться и появляться на публике.Ранее Лада Дэнс обратилась к поклонникам через своего PR-директора в Instagram* с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230818/malakhov-1890796339.html

https://ria.ru/20230819/dens-1891065005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, лада дэнс, московская область (подмосковье), россия, андрей малахов, домодедово (аэропорт), подольск