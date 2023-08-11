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Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП - РИА Новости, 11.08.2023
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Шоубиз
 
11:11 11.08.2023 (обновлено: 13:20 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/dens-1889477839.html
Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП
Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП - РИА Новости, 11.08.2023
Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП
Певица Лада Дэнс, выжившая в страшной аварии, впервые обратилась к поклонникам соцсети Instagram*. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:11
2023-08-11T13:20
шоубиз
новости шоу-бизнеса
лада дэнс
россия
домодедово (аэропорт)
знаменитости
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Лада Дэнс, выжившая в страшной аварии, впервые обратилась к поклонникам соцсети Instagram*.&quot;Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне&quot;, – написала она.Кроме того, Лада Дэнс пообещала в ближайшее время дать официальную информацию о своем состоянии.В комментариях пользователи пожелали артистке скорейшего выздоровления. "Все будет хорошо", "Надеюсь, вы скоро поправитесь", "Мы вас любим и ждем", — написали они. В минувшую субботу, 5 августа, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, но не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, лада дэнс, россия, домодедово (аэропорт), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лада Дэнс, Россия, Домодедово (аэропорт), Знаменитости
Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

Певица Лада Дэнс разместила обращение к поклонникам в Сети после страшного ДТП

© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года.
Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года. - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Лада Дэнс, выжившая в страшной аварии, впервые обратилась к поклонникам соцсети Instagram*.
«

"Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне", – написала она.

Кроме того, Лада Дэнс пообещала в ближайшее время дать официальную информацию о своем состоянии.
В комментариях пользователи пожелали артистке скорейшего выздоровления. "Все будет хорошо", "Надеюсь, вы скоро поправитесь", "Мы вас любим и ждем", — написали они.
В минувшую субботу, 5 августа, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.
В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.
После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, но не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП
10 августа, 12:33
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЛада ДэнсРоссияДомодедово (аэропорт)Знаменитости
 
 
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