https://ria.ru/20230811/dens-1889477839.html

Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП - РИА Новости, 11.08.2023

Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

Певица Лада Дэнс, выжившая в страшной аварии, впервые обратилась к поклонникам соцсети Instagram*. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:11

2023-08-11T11:11

2023-08-11T13:20

шоубиз

новости шоу-бизнеса

лада дэнс

россия

домодедово (аэропорт)

знаменитости

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Лада Дэнс, выжившая в страшной аварии, впервые обратилась к поклонникам соцсети Instagram*."Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне", – написала она.Кроме того, Лада Дэнс пообещала в ближайшее время дать официальную информацию о своем состоянии.В комментариях пользователи пожелали артистке скорейшего выздоровления. "Все будет хорошо", "Надеюсь, вы скоро поправитесь", "Мы вас любим и ждем", — написали они. В минувшую субботу, 5 августа, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, но не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230810/dens-1889244441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, лада дэнс, россия, домодедово (аэропорт), знаменитости