https://ria.ru/20230911/btr-1895427610.html

В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов

В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.09.2023

В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов

Российские военные уничтожили в воскресенье на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:49

2023-09-11T00:49

2023-09-11T00:49

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в воскресенье на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня на ореховском направлении на участке между селами Работино-Вербовое уничтожено два хваленных американских БТР Stryker. Теперь они остались догорать в запорожских степях", - сказал Рогов. По его словам, бронетранспортеры уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20230910/tank-1895419960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, украина