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В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.09.2023
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов
Российские военные уничтожили в воскресенье на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:49
2023-09-11T00:49
2023-09-11T00:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в воскресенье на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня на ореховском направлении на участке между селами Работино-Вербовое уничтожено два хваленных американских БТР Stryker. Теперь они остались догорать в запорожских степях", - сказал Рогов. По его словам, бронетранспортеры уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20230910/tank-1895419960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов
Рогов: ВС РФ уничтожили два американских БТР Stryker на Ореховском направлении