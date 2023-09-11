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В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:49 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/btr-1895427610.html
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.09.2023
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов
Российские военные уничтожили в воскресенье на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:49
2023-09-11T00:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в воскресенье на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня на ореховском направлении на участке между селами Работино-Вербовое уничтожено два хваленных американских БТР Stryker. Теперь они остались догорать в запорожских степях", - сказал Рогов. По его словам, бронетранспортеры уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов

Рогов: ВС РФ уничтожили два американских БТР Stryker на Ореховском направлении

© Фото : Sgt. Jerod HathawayБТР Stryker
БТР Stryker - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Sgt. Jerod Hathaway
БТР Stryker. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в воскресенье на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сегодня на ореховском направлении на участке между селами Работино-Вербовое уничтожено два хваленных американских БТР Stryker. Теперь они остались догорать в запорожских степях", - сказал Рогов.
По его словам, бронетранспортеры уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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