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Жители Приамурья по соцкартам получат новые бонусы от федеральных компаний
Жители Приамурья по соцкартам получат новые бонусы от федеральных компаний - РИА Новости, 11.09.2023
Жители Приамурья по соцкартам получат новые бонусы от федеральных компаний
Социальную карту Амурской области усовершенствуют за счёт подключения к программе лояльности платежной системы "Мир", жители региона смогут в ближайшее время... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:48
2023-09-11T14:48
2023-09-11T14:48
амурская область
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Социальную карту Амурской области усовершенствуют за счёт подключения к программе лояльности платежной системы "Мир", жители региона смогут в ближайшее время получать новые привилегии - бонусы, скидки и кешбэк, сообщает пресс-служба губернатора Приамурья. Правительство региона на полях ВЭФ-2023 обсудило с руководством платежной системы "Мир" проект "Социальная карта Амурской области" и наметили интеграцию в него ряда бонусов и привилегий для держателей карт. "Подключение проекта к программе лояльности платежной системы позволяет создать универсальный инструмент, который поможет жителям в решении различных задач. Держатели соцкарты смогут получать привилегии от федеральных партнеров российской платежной системы, а также им будут доступны скидки и кешбэк в торговых сетях и социальные сервисы. Карту можно будет использовать в качестве пропуска в учебные заведения и многое другое", - сказал губернатор Василий Орлов. Социальная карта для амурчан была запущена в Приамурье в конце прошлого года для льготных категорий граждан. В неё "зашиты" транспортное и банковское приложения, есть возможность получать 5% кешбэк при оплате спортивных занятий. Поэтапно функционал карты усовершенствуется и расширяется. К проекту подключились несколько банков. Первые 4 тысячи карт выпустило региональное отделение "АТБ". Оператор платежной системы "Мир" обеспечивает бесперебойность операций по любым картам на территории России и развивает национальные платежные инструменты.
https://ria.ru/20230910/orlov-1894936891.html
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амурская область, россия, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор)
Жители Приамурья по соцкартам получат новые бонусы от федеральных компаний
Орлов: жители Приамурья по соцкартам получат бонусы от федеральных компаний