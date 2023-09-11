https://ria.ru/20230911/bonusy-1895587911.html

Жители Приамурья по соцкартам получат новые бонусы от федеральных компаний

Жители Приамурья по соцкартам получат новые бонусы от федеральных компаний - РИА Новости, 11.09.2023

Жители Приамурья по соцкартам получат новые бонусы от федеральных компаний

Социальную карту Амурской области усовершенствуют за счёт подключения к программе лояльности платежной системы "Мир", жители региона смогут в ближайшее время... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:48

2023-09-11T14:48

2023-09-11T14:48

амурская область

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Социальную карту Амурской области усовершенствуют за счёт подключения к программе лояльности платежной системы "Мир", жители региона смогут в ближайшее время получать новые привилегии - бонусы, скидки и кешбэк, сообщает пресс-служба губернатора Приамурья. Правительство региона на полях ВЭФ-2023 обсудило с руководством платежной системы "Мир" проект "Социальная карта Амурской области" и наметили интеграцию в него ряда бонусов и привилегий для держателей карт. "Подключение проекта к программе лояльности платежной системы позволяет создать универсальный инструмент, который поможет жителям в решении различных задач. Держатели соцкарты смогут получать привилегии от федеральных партнеров российской платежной системы, а также им будут доступны скидки и кешбэк в торговых сетях и социальные сервисы. Карту можно будет использовать в качестве пропуска в учебные заведения и многое другое", - сказал губернатор Василий Орлов. Социальная карта для амурчан была запущена в Приамурье в конце прошлого года для льготных категорий граждан. В неё "зашиты" транспортное и банковское приложения, есть возможность получать 5% кешбэк при оплате спортивных занятий. Поэтапно функционал карты усовершенствуется и расширяется. К проекту подключились несколько банков. Первые 4 тысячи карт выпустило региональное отделение "АТБ". Оператор платежной системы "Мир" обеспечивает бесперебойность операций по любым картам на территории России и развивает национальные платежные инструменты.

https://ria.ru/20230910/orlov-1894936891.html

амурская область

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амурская область, россия, василий орлов (губернатор)