https://ria.ru/20230911/bad-1895449702.html

В России появится первый центр контроля качества БАДов

В России появится первый центр контроля качества БАДов - РИА Новости, 11.09.2023

В России появится первый центр контроля качества БАДов

Первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище (БАДов) создадут на Дальнем Востоке в рамках подписанного на ВЭФ соглашения, РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:31

2023-09-11T05:31

2023-09-11T05:31

экономика

россия

владивосток

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище (БАДов) создадут на Дальнем Востоке в рамках подписанного на ВЭФ соглашения, передаёт корреспондент РИА Новости. Так, подписантами выступили оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Георгия Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН). Планируется, что выявленные с помощью системы маркировки контрафактные или фальсифицированные БАДы будут отправляться на исследование в институт, а по итогам изучения потребители будут проинформированы о найденных опасных добавках. При этом оборудование института позволяет не только идентифицировать вещества, но и определять их концентрацию, что даёт возможность быстро выделять опасные для здоровья компоненты БАДов. Кроме того, документ предусматривает развитие технологий в области разработки новых форм БАДов, а также системы противодействия нелегальному производству, ввозу и обороту некачественных добавок на территории страны. "Запуск совместного центра по контролю качества позволит повысить процент выявляемости опасных веществ в БАДах, а как следствие - обезопасить население от некачественных добавок", - полагает заместитель директора ТИБОХ ДВО РАН Михаил Кусайкин. В свою очередь, замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов добавил, что маркировка БАДов и такой центр не только сократят уровень нелегального оборота добавок, но и повысят качество уже обращающихся на рынке. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230911/samoobespechennost-1895448149.html

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экономика, россия, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023