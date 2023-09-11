https://ria.ru/20230911/bad-1895449702.html
В России появится первый центр контроля качества БАДов
В России появится первый центр контроля качества БАДов - РИА Новости, 11.09.2023
В России появится первый центр контроля качества БАДов
Первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище (БАДов) создадут на Дальнем Востоке в рамках подписанного на ВЭФ соглашения, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:31
2023-09-11T05:31
2023-09-11T05:31
экономика
россия
владивосток
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище (БАДов) создадут на Дальнем Востоке в рамках подписанного на ВЭФ соглашения, передаёт корреспондент РИА Новости. Так, подписантами выступили оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Георгия Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН). Планируется, что выявленные с помощью системы маркировки контрафактные или фальсифицированные БАДы будут отправляться на исследование в институт, а по итогам изучения потребители будут проинформированы о найденных опасных добавках. При этом оборудование института позволяет не только идентифицировать вещества, но и определять их концентрацию, что даёт возможность быстро выделять опасные для здоровья компоненты БАДов. Кроме того, документ предусматривает развитие технологий в области разработки новых форм БАДов, а также системы противодействия нелегальному производству, ввозу и обороту некачественных добавок на территории страны. "Запуск совместного центра по контролю качества позволит повысить процент выявляемости опасных веществ в БАДах, а как следствие - обезопасить население от некачественных добавок", - полагает заместитель директора ТИБОХ ДВО РАН Михаил Кусайкин. В свою очередь, замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов добавил, что маркировка БАДов и такой центр не только сократят уровень нелегального оборота добавок, но и повысят качество уже обращающихся на рынке. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Российская академия наук, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В России появится первый центр контроля качества БАДов
На Дальнем Востоке появится первый центр контроля качества БАДов
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище (БАДов) создадут на Дальнем Востоке в рамках подписанного на ВЭФ соглашения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Так, подписантами выступили оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Георгия Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН
).
Планируется, что выявленные с помощью системы маркировки контрафактные или фальсифицированные БАДы будут отправляться на исследование в институт, а по итогам изучения потребители будут проинформированы о найденных опасных добавках. При этом оборудование института позволяет не только идентифицировать вещества, но и определять их концентрацию, что даёт возможность быстро выделять опасные для здоровья компоненты БАДов.
Кроме того, документ предусматривает развитие технологий в области разработки новых форм БАДов, а также системы противодействия нелегальному производству, ввозу и обороту некачественных добавок на территории страны. "Запуск совместного центра по контролю качества позволит повысить процент выявляемости опасных веществ в БАДах, а как следствие - обезопасить население от некачественных добавок", - полагает заместитель директора ТИБОХ ДВО РАН Михаил Кусайкин.
В свою очередь, замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов добавил, что маркировка БАДов и такой центр не только сократят уровень нелегального оборота добавок, но и повысят качество уже обращающихся на рынке.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В рамках ВЭФ обсудили развитие производств на Дальнем Востоке